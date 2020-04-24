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螢光幕後！街頭藝人為憂鬱症染毒 法院宣告緩刑勵自新

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導
羅男自柬埔寨帶回10顆大麻種子，從網路上習得關於大麻的種植技術和製造方法後，在新北租屋處成功培育出8株，被逮時，他也坦承施用，目的是為了治病（示意圖）。本報資料照片
羅男自柬埔寨帶回10顆大麻種子，從網路上習得關於大麻的種植技術和製造方法後，在新北租屋處成功培育出8株，被逮時，他也坦承施用，目的是為了治病（示意圖）。本報資料照片

曾在電視歌唱節目與多名歌手PK飆歌的羅姓街頭藝人，因從國外將大麻種子帶回台灣栽種，去年7月在新北租屋處被新竹警方逮捕；新北地院審理後，今依私運管制物品進口罪、製造第二級毒品罪分判他3月和1年9月徒刑，均緩刑5年，另須支付公庫30萬元及提供義務勞務150小時。全案可上訴。

據了解，30歲羅男長相俊俏，除參加過知名歌唱節目唱，平時也在雙北人潮聚集地自彈自唱，網路Youtube也有不少他自彈自唱的影片，歌聲頗受好評，但被逮後也引起議論。

判決指出，羅男自柬埔寨帶回10顆大麻種子，從網路上習得關於大麻的種植技術和製造方法後，在新北租屋處成功培育出8株，被逮時，他也坦承施用，目的是為了治病。

羅男供稱自己患有憂鬱症，因為有國外媒體報導大麻可以治療此病症，所以才會從國外帶回種子栽種，嘗試給自己治病；合議庭調查其就診紀錄後，加上全案無其他證據證明他有販賣意圖，最後採信其說法。

合議庭認為，羅男製造二級毒品是最輕本刑7年以上的重罪，但他自白犯行，且栽種規模有限，製造出來的數量甚微，與大規模栽種情形有別，再加上其栽種目的是為了嘗試治療自身疾病，有情堪憫恕之處，因此依法減刑2次。

另外，合議庭審酌羅男是一時失慮犯錯，犯後已知悔悟，考量其無前科紀錄，目前生活已回歸正軌，也積極參予志工、義演活動，認定其應知所警惕，無再犯之虞，因此宣告緩刑5年，以勵自新。

大麻 新北 毒品

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