大鵬橫移門施作抽水站 包商粗暴移樹 遭勒令停工將開罰

新北市水利局在新店區大鵬橫移門施作抽水站工程，有民眾發現包商以怪手挖樹移走，方式粗暴，未依照規範。水利局昨天邀景觀處會勘，認定移樹未依契約規範，已勒令停工將開罰；但景觀處指樹木直徑未超過60公分，不違反樹木保護辦法。

廠商表示，處理過程不妥的地方會配合改進，施工前曾請里長協助召開6場說明會，未來抽水站工程也會配合綠美化、保留原有步道，在社區旁設計公園；民眾如看到喜歡的植栽可拿回種植，會幫忙準備盆栽。

王姓市民表示，廠商移樹方式非常粗暴，許多樹木都被砍到剩下樹幹和短樹枝，變得光禿禿，有的甚至直接用怪手破壞，他大聲阻止廠商動作，卻被比中指、挑釁，只能和其他人以手機拍攝移樹過程，直呼「真的很心疼」、「一棵樹就這麼毀了」。

他質疑，水利局是否只要施工快速，才粗暴了事；景觀處人員隨後到場制止施工，但廠商拿出帆布包覆樹幹，讓人質疑廠商是否具有專業移樹知識，或是雇用不懂規範的劣質廠商。

水利局表示，廠商在國有地施工建抽水站，移樹過程有疏忽，未依照契約規定，已請廠商停止施工，將依約開罰，移樹方式會要求廠商按程序處理。

景觀處則表示，依樹保法規定，直徑超過60公分的樹木不可隨意處理移動，須按照規定送審移植計畫書，通過後才可移動樹木，經會勘後，廠商移置樹木直徑未達60公分，並未觸法。