屏東縣麟洛鄉兩鄉長涉貪 分別判刑8年、7年

屏東縣麟洛鄉的前、後任鄉長李新煌和蔡志和，被控利用職務收受承包工程廠商賄賂，分別收受253萬元及457萬元工程賄款，屏東地檢署依貪汙罪起訴兩人後，屏東地院昨天審理終結，分別判處蔡志和8年、李新煌7年有期徒刑，均褫奪公權4年，可上訴。

李新煌擔任麟洛鄉第15、16屆鄉長時，蔡志和原是機要秘書，之後蔡接替李參選，當選第17屆鄉長；屏東地檢署接獲檢舉，兩人任內辦理步道、景觀、自行車道等5起工程案，金額高達9000萬元；兩人都被控收受標案價金5%到15%不等賄賂，以限制性招標或降低標金等方式護航廠商得標，並確保請款及驗收順利，提高廠商獲利，且多以現金收賄，地點甚至在辦公室跟自家，膽大妄為。

屏東檢調接獲檢舉偵辦，清查後認定李新煌收253萬元、蔡志和收457萬元賄款，以貪汙罪起訴兩人；4名廠商到案承認行賄，與檢察官達成認罪協商，李、蔡也承認。兩人被起訴後，監察院提起彈劾，公懲會審理後認定事證明確，判兩人撤職，且李新煌停用2年、蔡志和3年。