快訊

學不來台灣科技追疫 美式疫調「超老實」

被封城遺忘的巨獸？烏干達動物園的瘟疫生存危機

屏東縣麟洛鄉兩鄉長涉貪 分別判刑8年、7年

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣麟洛鄉前、後任鄉長李新煌（右）和蔡志和，被控利用職務機會分別收受253萬元及457萬元工程賄款，屏東地院分別判處蔡志和8年、李新煌7年有期徒刑，均褫奪公權4年，可上訴。記者潘欣中／翻攝
屏東縣麟洛鄉前、後任鄉長李新煌（右）和蔡志和，被控利用職務機會分別收受253萬元及457萬元工程賄款，屏東地院分別判處蔡志和8年、李新煌7年有期徒刑，均褫奪公權4年，可上訴。記者潘欣中／翻攝

屏東縣麟洛鄉的前、後任鄉長李新煌和蔡志和，被控利用職務收受承包工程廠商賄賂，分別收受253萬元及457萬元工程賄款，屏東地檢署依貪汙罪起訴兩人後，屏東地院昨天審理終結，分別判處蔡志和8年、李新煌7年有期徒刑，均褫奪公權4年，可上訴。

李新煌擔任麟洛鄉第15、16屆鄉長時，蔡志和原是機要秘書，之後蔡接替李參選，當選第17屆鄉長；屏東地檢署接獲檢舉，兩人任內辦理步道、景觀、自行車道等5起工程案，金額高達9000萬元；兩人都被控收受標案價金5%到15%不等賄賂，以限制性招標或降低標金等方式護航廠商得標，並確保請款及驗收順利，提高廠商獲利，且多以現金收賄，地點甚至在辦公室跟自家，膽大妄為。

屏東檢調接獲檢舉偵辦，清查後認定李新煌收253萬元、蔡志和收457萬元賄款，以貪汙罪起訴兩人；4名廠商到案承認行賄，與檢察官達成認罪協商，李、蔡也承認。兩人被起訴後，監察院提起彈劾，公懲會審理後認定事證明確，判兩人撤職，且李新煌停用2年、蔡志和3年。

屏東縣 李新 賄款

延伸閱讀

屏東校園794間廁所需整建 周春米現勘允爭取經費

屏東工業區廠商偷排廢水 環保局揪出最重罰600萬元

TAIWAN BOX抗疫防護箱 1800套捐贈全國醫療院所

避免淪防疫破口 屏東縣端午龍舟競賽停辦

相關新聞

夫妻欠稅6200萬被管收 兒女繼承財產拒救：不要煩我們

彰化縣一對梁姓夫婦逃漏稅捐高達6200萬元，又將名下財產移轉給子女，4月22日經行政執行署彰化分署聲請管收獲准，彰化分署...

評「像共產黨提名」北檢查邱毅親中言論 不起訴柯文哲

前立委邱毅去年列為新黨不分區立委首位，被台北市長柯文哲指「看起來就很像共產黨提名的」，因此控告柯涉刑法誹謗罪及違反選罷法...

播「將軍帶走黃金」損名譽 中天須賠李鐵軍遺屬70萬

中天電視北美台5年前播放曾獲金鐘獎的「最後島嶼--台灣防衛戰1950-1955」影片，內容提及中將李鐵軍「私吞黃金」，李...

影／5000萬保金籌到！嘉義博弈地下匯兌蕭姓商人回家

嘉義蕭姓商人丶吳姓男子等涉經營博弈網站丶地下匯兌案，蕭丶吳2主嫌去年底被羈押，檢察官今天偵結起訴，嘉義地院召開移審接押庭...

警察樂隊制服採購洩底標 「總統鞋師傅」判刑2月

有「總統鞋師傅」美名的鈞雅皮鞋負責人宋立文，因涉嫌行賄官員、圍標政府採購案和逃漏稅，去年初被新北地檢署依違反貪汙治罪條例...

一再口不擇言！網紅「MC姊」第4次辱人 重判4月

綽號「MC姊」網紅女陳佳君多次在網路辱人被法辦，去年再侮辱李姓男子的老婆「到處裝醉倒在男人身旁」，李妻提告，陳女被訴；台...

為扛龐大醫藥費來台工作　她儘速返國仍與病夫天人永隔

年約45歲的印尼籍女移工阿敏（化名），為負擔重病丈夫沉重醫藥費，來台工作後不久就選擇失聯，四處打工謀求更高收入；近日阿敏...

男子出獄失業搶彩券行 狠刮136張僅中萬元被判7年10月

台南市53歲張姓男子前年8月出獄後一直沒工作，去年12月30日持剪刀搶走歸仁一彩券行，現金近4萬元與516張刮刮樂，隨後...

詐欺犯假釋8月將期滿 又裝闊扮司法黃牛騙夫妻1046萬

桃園李姓男子因詐欺罪假釋出監，8月起保護管束機即將期滿，未料竟扮演起司法黃牛，還自稱是建設公司大老闆，裝闊向一對吳姓夫妻...

余宛如批高潞杯葛草案疑圖利廠商 獲不起訴

民進黨籍前立委余宛如前年指控，時代力量前立委高潞‧以用立法院院會上運用黨團名義，將「無人載具科技創新實驗條例」拉下送入黨...

免跑法院問事！台北地院、士林地院啟用視訊諮詢

台北地方法院、士林地方法院和台北市政府法務局今天起共同提供視訊諮詢服務，諮詢項目包括訴訟及非訟程序、案件查詢、書狀範例等...

博弈地下匯兌案 蕭姓商人5000萬可交保…律師籌錢中

嘉義蕭姓商人等涉及經營博弈網站丶地下匯兌案，蕭丶吳2主嫌去年底因案被押，檢察官今天偵查終結，認定蕭男等21人...

熱門新聞

高雄氣爆二審大逆轉！過失責任全在高雄市政府 廠商無罪

發票4獎連中逾237次 麥當勞神鬼志工20萬交保

夫妻欠稅6200萬被管收 兒女繼承財產拒救：不要煩我們

影／年輕男嘉義市區飆車時速破百 撞車後嘻笑搭車逃逸

桃園傳光頭刺青男強押女學生上車 載到公園企圖性侵

高雄氣爆僅公務員有罪 劉世芳：遺憾！不符社會常理和經驗

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。