志工涉侵占麥當勞叔叔之家 基金會擬採法律行動

針對有志工涉侵占民眾捐贈金錢及得獎發票，麥當勞叔叔之家慈善基金會今天表示，除感到震驚，將在瞭解事情始末後，採取必要法律行動。

在麥當勞叔叔之家慈善基金會擔任志工的冷姓男子，涉侵占民眾捐贈金錢及得獎發票近新台幣500萬元。台北地檢署23日指揮調查局北部地區機動工作站分6路搜索，並約談冷男等7人說明。

麥當勞叔叔之家慈善基金會指出，獲知有位志工涉嫌侵占捐贈發票的訊息，感到震驚，將在瞭解事情始末後，採取必要法律行動。

麥當勞叔叔之家慈善基金會也說，此案目前已進入相關程序，將全力配合調查，協助釐清事實真相，期無縱枉。同時，基金會非常珍惜彙集自社會各界的善心善舉，對此個案至為遺憾，除表達歉意，並以此為戒，已立即檢視及調整內部相關作業程序，務臻確實，以符社會期待。