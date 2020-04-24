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志工涉侵占麥當勞叔叔之家 基金會擬採法律行動

中央社 / 台北24日電

針對有志工涉侵占民眾捐贈金錢及得獎發票麥當勞叔叔之家慈善基金會今天表示，除感到震驚，將在瞭解事情始末後，採取必要法律行動。

在麥當勞叔叔之家慈善基金會擔任志工的冷姓男子，涉侵占民眾捐贈金錢及得獎發票近新台幣500萬元。台北地檢署23日指揮調查局北部地區機動工作站分6路搜索，並約談冷男等7人說明。

麥當勞叔叔之家慈善基金會指出，獲知有位志工涉嫌侵占捐贈發票的訊息，感到震驚，將在瞭解事情始末後，採取必要法律行動。

麥當勞叔叔之家慈善基金會也說，此案目前已進入相關程序，將全力配合調查，協助釐清事實真相，期無縱枉。同時，基金會非常珍惜彙集自社會各界的善心善舉，對此個案至為遺憾，除表達歉意，並以此為戒，已立即檢視及調整內部相關作業程序，務臻確實，以符社會期待。

麥當勞 發票

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