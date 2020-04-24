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影／5000萬保金籌到！嘉義博弈地下匯兌蕭姓商人回家

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
蕭姓商人今晚6點，由律師等人陪同離開嘉義地院。記者卜敏正／攝影
蕭姓商人今晚6點，由律師等人陪同離開嘉義地院。記者卜敏正／攝影

嘉義蕭姓商人丶吳姓男子等涉經營博弈網站丶地下匯兌案，蕭丶吳2主嫌去年底被羈押，檢察官今天偵結起訴，嘉義地院召開移審接押庭，法官裁定蕭現金保2000萬丶書面保3000萬，吳現金保600萬丶書面保1400萬，經律師2小時籌錢丶找人下午辦完手續，2人被羈押4個月後終於交保返家。

法官今天下午3點續開移審接押庭，逐一詢問蕭丶吳2人律師，交保金及書面保是否無誤，即裁定2人暫時還押，待書面保人財產證明丶公司資本額文件備齊，具保程序完成即可交保，2人限制住居丶出境丶出海8個月，上班日每周一丶四下午2到5點須到嘉義地院法警室報到。

「交保金真的過高！」律師翁偉倫說明，蕭是投資海外網路公司，股份僅10％，日前家中貴重物品都已經被檢方扣押，存摺雖有現金千餘萬元，但存摺已被扣押，2000萬現金都是四處向嘉義縣市朋友們調借。

他說，本來要提領現金到地院，但院方考量清點速度，加上適逢3點多銀行將暫停營業，才請他將2000萬現金直接送銀行清點。

為蕭做書面保人的中華民國旅行商業同業公會全國聯合會理事長蕭博仁表示，和對方認識20多年了，剛好受疫情影響沒出國，遇到了丶朋友有需要當然要幫忙。

嘉義地院今天召開蕭丶吳2人移審接押庭，檢察官陳靜慧指出，蕭丶吳2人犯行已調查完畢，蕭男地下匯兌高達3億元，吳男地下匯兌也達1億元，雖有查扣2人部分財產，但是共犯賴姓丶蔣姓男子都通緝中，吳男另有藍寶堅尼和法拉利名車未查扣，因此有重保必要，建議法官以5000萬丶2000萬做為2人交保金。

法官詢問律師可繳交現金數額，直指「2人賺錢能力強，這個金額應該交保後很快就賺回來了！」經律師來回與家屬確認後，法官裁定 蕭姓男子2000萬現金保，3000萬書面保，書面保要有6個擔保人丶每個人500萬，都必須是公司負責人或董監事；吳姓男子600萬現金保，1400萬書面保，書面保擔保人至少3人。

蕭姓商人6名書面保人，下午到法警室簽名具保。記者卜敏正／攝影
蕭姓商人6名書面保人，下午到法警室簽名具保。記者卜敏正／攝影
律師翁偉倫到法警室，為蕭辦交保手續。記者卜敏正／攝影
律師翁偉倫到法警室，為蕭辦交保手續。記者卜敏正／攝影

嘉義 檢察官

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