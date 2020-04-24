警察樂隊制服採購洩底標 「總統鞋師傅」判刑2月

有「總統鞋師傅」美名的鈞雅皮鞋負責人宋立文，因涉嫌行賄官員、圍標政府採購案和逃漏稅，去年初被新北地檢署依違反貪汙治罪條例、政府採購法等罪起訴後，又因居間協調其他廠商投標和洩漏底標價格被追加起訴洩密罪；新北地院日前審結洩密案，最後依洩漏國防以外秘密罪判他2月徒刑，同案的黃姓警官也因同罪被判刑5月，均得易科罰金。全案可上訴。

宋立文是「鈞雅皮鞋」第二代，因為曾幫前總統蔣經國、李登輝、陳水扁和馬英九等人製鞋，在業界享有「總統鞋師傅」美譽，但2009年到2011年間，他未取得台北縣警局（現改制為新北市警局）皮鞋和手電筒等標案，曾多次行賄官員。

檢調追查行賄案時，發現宋立文另涉台北縣警局「100年度樂隊服飾及標識採購案」，而該標案是由新北市警局督察室黃姓警務正承辦，因第一次招標無廠商參與流標，在有招標壓力之下，黃才透過關係找宋幫忙，由宋居間協調廠商投標和透露底價57萬餘元。

審理時，宋立文坦承不諱，而黃員矢口否認犯行。黃員辯稱，當時是請後勤科去找廠商，但不知道後勤科找了誰，在此之前不認識宋男，後來會跟宋男，是擔心他不來投標，有把自己的考量講給他聽。

法院調查，黃曾聯絡宋的兒子，電話中有談到標案，事後他與宋聯絡時，也曾說「建議減價1240元，評審頂多再減個1、2千元」等語，更曾當面告訴宋「一定會給你們做」，因此未採信其說法，最後審酌2人職業身分、犯罪情節和犯後態度等情量刑。