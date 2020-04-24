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一再口不擇言！網紅「MC姊」第4次辱人 重判4月

聯合報 / 記者王聖藜/台北即時報導
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影
圖為台北地院。記者王聖藜／攝影

綽號「MC姊」網紅女陳佳君多次在網路辱人被法辦，去年再侮辱李姓男子的老婆「到處裝醉倒在男人身旁」，李妻提告，陳女被訴；台北地院審理，考量她有多次前科，一犯再犯，依加重誹謗罪重判陳佳君有期徒刑4月，得易科罰金12萬元。可上訴。

陳佳君2017年底時PO文辱罵另名女網紅辛尤里「下賤、到處勾引男人、不檢點」等，被法院判拘役60日；去年，她參加一場活動聚會時，又PO文稱另一女網紅照片、嘲諷對方像「鬼」涉訟，風波不斷。

法官認為，陳佳君有3次在臉書以粗鄙文字發文辱罵他人的紀錄，另有一次以「三字經」辱罵公務員，4罪都輕判拘役刑，但沒有因此省思、控制自我言行；陳女一再口不擇言或隨意在網路上散布毀損他人名譽之事，犯罪已不是一時失慮而已。

判決說，陳佳君曾坦承犯行，又矯飾供詞，法官問她有無和告訴人和解意願時，她說「有，我希望大家好聚好散，告訴人不要再來騷擾我，若是她不願意和解，我還要對她提出恐嚇等告訴」，犯後態度不佳，所以依法量刑重判。

陳佳君去年11月2日在臉書貼文，針對李姓男子妻子指「有個那麼破的老婆開心嗎？」、「到處裝醉倒在男人身旁」、「你也是被他倒追的啊，因為她當時花癡的說教練很帥」、「老婆之前主動跑去我同事家睡，她都倒追男生，……那個女生就一直囂張不知道自己被白睡」。

李隨後留言，陳佳君標記李的名字再留言，李妻提告，檢方起訴陳女；檢警偵辦時，陳女辯稱不認識李、不知道告訴人是李的妻子，被認定是脫詞。

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