評「像共產黨提名」北檢查邱毅親中言論 不起訴柯文哲

前立委邱毅去年列為新黨不分區立委首位，被台北市長柯文哲指「看起來就很像共產黨提名的」，因此控告柯涉刑法誹謗罪及違反選罷法；台北地檢署調查後，認為邱毅身為公眾人物，公開發表「以統一為目標」等言論，讓柯產生親中的合理懷疑，並非憑空捏造，今不起訴。

去年11月22日，柯出席台北士林官邸菊展開幕活動，接受媒體聯訪，評價邱毅列為新黨不分區立委首位：說「整個看起來就很像共產黨提名的」，並指「他（邱毅）可以在國民黨提名，也可以在新黨提，就表示國台辦對這兩個黨的控制力還不錯。」

新黨及邱毅主張，柯的發言已經涉及誹謗及意圖使人不當選，因而提告。

檢方指出，邱毅是公眾人物，新黨為我國合法政黨，兩人若受輿論質疑或中傷，可透過召開記者會或接受採訪，甚至媒體投書、臉書貼文評論、自製網路影片等方式立即進行澄清，與一般非公眾人物顯然不同。

此可由邱毅於去年11月24日下午6點41分，在「邱毅『談天論地話縱橫』」臉書粉專發文表示「最近的氣氛很奇怪，除了黑韓以外，柯文哲抹紅我和新黨」等語，並得到多人留言、按讚、分享得到佐證。

檢方認為，為維護民主社會的言論自由，邱毅等人就他人批評言論可能造成的主觀感情侵害，應有較高容忍程度。

柯文哲發表的言論，涉及邱毅等人的政治理念及政黨屬性，堪認為高價值的政治性言論，為維護憲法保障政治性言論的高度言論價值，應限縮選罷法第104條適用範圍，在柯具有相當理由確信其為真實，即無可以刑罰拘束，以免產生寒蟬效應，避免言論自場過度緊縮。

檢方查出，邱毅曾於媒體公開發表「以統一為目標」、「遵守兩岸人民關係條例所揭櫫的一個中國兩個地區原則」，並曾公開讚揚中共國家主席習近平在「告台灣同胞書」40週年紀念會上的言論「振奮人心」，並對習「武統說」加以闡釋。

新黨代表人郁慕明也於媒體公開表示「新黨追求的是和平統一」並於26週年黨慶大會上發表「一國兩制台灣方案」提及「建議統一後之國號直稱『中國』」、「台灣同胞可按大陸法規參與大陸的政治運作，亦可參加中央層級的治理人才甄選」等言論。

這些都有新聞報導登載，且為一般社會大眾所知悉，則柯針對邱毅等人對於各政治議題言行，產生兩人的政治立場較為親中的「合理懷疑」。

因此，柯文哲所述並非憑空捏造，而具有相當理由確信其為真實，且沒主觀上誹謗故意，應受憲法言論自由保障，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。