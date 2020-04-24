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夫妻欠稅6200萬被管收 兒女繼承財產拒救：不要煩我們

聯合報 / 記者劉明岩／彰化即時報導
梁姓男子（左）逃漏稅又意脫產，被執行署彰化分署聲請管收獲准，他的妻子先前已被管收，夫妻先後被管收是全國首例。照片／執行署彰化分署提供
梁姓男子（左）逃漏稅又意脫產，被執行署彰化分署聲請管收獲准，他的妻子先前已被管收，夫妻先後被管收是全國首例。照片／執行署彰化分署提供

彰化縣一對梁姓夫婦逃漏稅捐高達6200萬元，又將名下財產移轉給子女，4月22日經行政執行署彰化分署聲請管收獲准，彰化分署說，這是全國第一件夫妻同時被管收獲准的案件，而在夫妻被管收前，分署曾詢問他們的子女是否願意幫忙父母清償，卻回以不要拿父母欠稅的事情來煩他們，分署只好將他們管收，也十分感慨。

執行署彰化分署表示，這對夫妻的丈夫姓梁，因為逃漏稅捐遭課營業稅等稅捐，總欠稅金額為4658萬餘元，在2014年8月1日起陸續移送彰化分署執行。彰化分署日前查獲梁在2018年3月間將自己名下250萬元的財產（人壽保險滿期保險金）， 以現金提領並拒絕說明這筆鉅額保險金的下落，在本月22日經彰化分署第2次向彰化地方法院聲請管收獲准，送彰化管收所。

彰化分署指出，2017年間就曾查獲梁在2013年間，知道國稅局查獲他逃漏稅事由後、案件移送彰化分署執行前，就以他故意惡意脫產，將自己近3000萬的存款提出、將名不動產贈與給兒子外，還將自己保險契約的要保人變更為自己的女兒。因此在2017年7月間就曾聲請管收並裁定獲准。沒想到他在第1次管收期滿後，仍繼續惡意脫產。

梁的施姓妻子也因短漏開發票原因被核課1544萬餘元的營業稅，並在2016年2月移送彰化分署執行。彰化分署也查到施女在2014年2月間，以變更保險契約受益人給兒子、提領郵局存款的方式惡意脫產，因此彰化分署也在今年3月2日聲請管收並裁准管收3個月，目前前仍在管收中。

彰化分署表示，梁及施姓配偶欠稅總金額高達6200萬餘元，目前名下財產都移轉到子女名下，因此無法清償稅捐債務，彰化分署在管收他們之前，都不斷的詢問他們的子女，是否願意幫他們的爸媽處理一些稅捐債務，以避免自己的父母被管收，但他們都顯得毫不關心，甚至希望彰化分署不要拿父母欠稅的事情來煩他們。彰化分署在無奈之下，只能聲請管收這對欠稅夫妻。

據彰化分署了解，梁、施夫妻是經營塑膠袋工廠，子女也經營公司，應有償還能力，如今子女拒為父母清償積欠稅款，不排除是有「默契」不願清償。由於管收期限是三個月，如果再拒清償可再延三個月，再不清償，執行署即會向他子女發出返還扣押收取命令，依他們從父母獲得的財產清償，子女可在10天聲明異議，如未不提出，即可強制執行，否則即要由國稅局對子女打收取訴訟。

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