快訊

評／柯市府強推的「社子島開發計畫」 是都市計畫最負面示

誰說得算？多縣市模擬封城兵推 蘇揆：以指揮中心為準

聽新聞
test
0:00 / 0:00

為扛龐大醫藥費來台工作　她儘速返國仍與病夫天人永隔

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導
阿敏向移民署辦理自行到案前還曾與丈夫視訊。記者李隆揆／翻攝
阿敏向移民署辦理自行到案前還曾與丈夫視訊。記者李隆揆／翻攝

年約45歲的印尼籍女移工阿敏（化名），為負擔重病丈夫沉重醫藥費，來台工作後不久就選擇失聯，四處打工謀求更高收入；近日阿敏丈夫病情加劇，為親自照看丈夫，阿敏向移民署辦理自行到案，移民署獲悉後傾力協助她盡快返國，但在阿敏順利返回家鄉時，丈夫仍不敵病魔摧殘，不幸病逝。

據了解，阿敏2016年以看護身分來台工作，但因身患怪病的丈夫，須支付龐大醫藥費，故來台不久就選擇失聯，私下四處打工以謀求更高收入。未料上個月，阿敏丈夫病情加劇，讓阿敏迫切想趕回印尼親自照看丈夫，但失聯移工身分卻讓她束手無策。

所幸阿敏經友人提醒，移民署3月20日起辦理「擴大逾期停居留外來人口自行到案」專案，不僅能從輕裁罰，且免予收容，可幫助阿敏提早返鄉，又能減低到案後負擔。

阿敏經主動聯繫移民署屏東縣專勤隊，4月1日向移民辦理自行到案，承辦移民官得知阿敏處境後，合力分工加速辦理阿敏自行到案程序，協助其爭取旅費優惠，同時給予精神上的支持慰問，並自願利用輪休假日接送阿敏到機場搭機，使其在4月12日出境返國。

不幸的是，當阿敏順利返鄉後，卻聽聞丈夫死訊，在阿敏積極向移民署辦理自行到案的同一天上午，其丈夫就因病去世了。雖然來不及見丈夫最後一面，移民署傾力協助，仍讓阿敏配感溫馨、十分感激。

移民署表示，日前移民署配合防疫推動「逾期停居留外來人口擴大自行到案專案」，以「不收容、不管制、低罰鍰」的措施，鼓勵逾期外來人口主動投案，專案實施至今共查處2074人到案，其中自行到案者1094人，以印尼籍610人為最多、越南籍329人居次。

移民署除了協助逾期停居留外來人口儘快返回母國，防疫期間也配合中央流行疫情指揮中心及勞動部，透過移民輔導、臨櫃受理、網路社群等各種多元管道，對外來人口進行衛教宣導工作，同時增設防護隔離設備，保護執勤人員及民眾安全。

移民署呼籲，逾期停居留滯台的外來人口，應在專案期間主動投案，也呼籲民眾協助宣導，鼓勵身邊認識的逾期外來人口主動投案，儘早返家。相關專案資訊可撥打移民署「0800-024-881」專線或勞動部「1955」專線洽詢。

移民署 印尼

延伸閱讀

疫情下的性別不平等：全球經濟陷危機，女性勞動者首當其衝

醫藥費列扣 先減除保險給付

洛杉磯市長感謝移民 點名王文祥夫婦是天使

疫情衝擊工作機會減少 失聯移工越南籍夫妻自行到案

相關新聞

夫妻欠稅6200萬被管收 兒女繼承財產拒救：不要煩我們

彰化縣一對梁姓夫婦逃漏稅捐高達6200萬元，又將名下財產移轉給子女，4月22日經行政執行署彰化分署聲請管收獲准，彰化分署...

評「像共產黨提名」北檢查邱毅親中言論 不起訴柯文哲

前立委邱毅去年列為新黨不分區立委首位，被台北市長柯文哲指「看起來就很像共產黨提名的」，因此控告柯涉刑法誹謗罪及違反選罷法...

播「將軍帶走黃金」損名譽 中天須賠李鐵軍遺屬70萬

中天電視北美台5年前播放曾獲金鐘獎的「最後島嶼--台灣防衛戰1950-1955」影片，內容提及中將李鐵軍「私吞黃金」，李...

一再口不擇言！網紅「MC姊」第4次辱人 重判4月

綽號「MC姊」網紅女陳佳君多次在網路辱人被法辦，去年再侮辱李姓男子的老婆「到處裝醉倒在男人身旁」，李妻提告，陳女被訴；台...

為扛龐大醫藥費來台工作　她儘速返國仍與病夫天人永隔

年約45歲的印尼籍女移工阿敏（化名），為負擔重病丈夫沉重醫藥費，來台工作後不久就選擇失聯，四處打工謀求更高收入；近日阿敏...

男子出獄失業搶彩券行 狠刮136張僅中萬元被判7年10月

台南市53歲張姓男子前年8月出獄後一直沒工作，去年12月30日持剪刀搶走歸仁一彩券行，現金近4萬元與516張刮刮樂，隨後...

詐欺犯假釋8月將期滿 又裝闊扮司法黃牛騙夫妻1046萬

桃園李姓男子因詐欺罪假釋出監，8月起保護管束機即將期滿，未料竟扮演起司法黃牛，還自稱是建設公司大老闆，裝闊向一對吳姓夫妻...

余宛如批高潞杯葛草案疑圖利廠商 獲不起訴

民進黨籍前立委余宛如前年指控，時代力量前立委高潞‧以用立法院院會上運用黨團名義，將「無人載具科技創新實驗條例」拉下送入黨...

免跑法院問事！台北地院、士林地院啟用視訊諮詢

台北地方法院、士林地方法院和台北市政府法務局今天起共同提供視訊諮詢服務，諮詢項目包括訴訟及非訟程序、案件查詢、書狀範例等...

博弈地下匯兌案 蕭姓商人5000萬可交保…律師籌錢中

嘉義蕭姓商人等涉及經營博弈網站丶地下匯兌案，蕭丶吳2主嫌去年底因案被押，檢察官今天偵查終結，認定蕭男等21人...

太陽花案傳馬英九 促轉委員失言：行政院是江宜樺巢穴

2014年爆發的「太陽花」學運，民眾在行政院驅離事件中濺血，集體自訴前總統馬英九、前行政院長江宜樺等官員殺人未遂；台北地...

遭檢斥「善行包裝賄賂」求重刑 議員當選人吳銘賜一審無罪

2018年九合一大選後，高雄地檢署起訴一波市議員涉賄選，台聯黨市議員當選人吳銘賜也在起訴之列。吳銘賜遭指控用「幫助弱勢」...

熱門新聞

高雄氣爆二審大逆轉！過失責任全在高雄市政府 廠商無罪

發票4獎連中逾237次 麥當勞神鬼志工20萬交保

影／年輕男嘉義市區飆車時速破百 撞車後嘻笑搭車逃逸

桃園傳光頭刺青男強押女學生上車 載到公園企圖性侵

高雄氣爆僅公務員有罪 劉世芳：遺憾！不符社會常理和經驗

「引爆只是早晚問題」 高市府負氣爆過失全責理由曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。