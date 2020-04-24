為扛龐大醫藥費來台工作　她儘速返國仍與病夫天人永隔

年約45歲的印尼籍女移工阿敏（化名），為負擔重病丈夫沉重醫藥費，來台工作後不久就選擇失聯，四處打工謀求更高收入；近日阿敏丈夫病情加劇，為親自照看丈夫，阿敏向移民署辦理自行到案，移民署獲悉後傾力協助她盡快返國，但在阿敏順利返回家鄉時，丈夫仍不敵病魔摧殘，不幸病逝。

據了解，阿敏2016年以看護身分來台工作，但因身患怪病的丈夫，須支付龐大醫藥費，故來台不久就選擇失聯，私下四處打工以謀求更高收入。未料上個月，阿敏丈夫病情加劇，讓阿敏迫切想趕回印尼親自照看丈夫，但失聯移工身分卻讓她束手無策。

所幸阿敏經友人提醒，移民署3月20日起辦理「擴大逾期停居留外來人口自行到案」專案，不僅能從輕裁罰，且免予收容，可幫助阿敏提早返鄉，又能減低到案後負擔。

阿敏經主動聯繫移民署屏東縣專勤隊，4月1日向移民辦理自行到案，承辦移民官得知阿敏處境後，合力分工加速辦理阿敏自行到案程序，協助其爭取旅費優惠，同時給予精神上的支持慰問，並自願利用輪休假日接送阿敏到機場搭機，使其在4月12日出境返國。

不幸的是，當阿敏順利返鄉後，卻聽聞丈夫死訊，在阿敏積極向移民署辦理自行到案的同一天上午，其丈夫就因病去世了。雖然來不及見丈夫最後一面，移民署傾力協助，仍讓阿敏配感溫馨、十分感激。

移民署表示，日前移民署配合防疫推動「逾期停居留外來人口擴大自行到案專案」，以「不收容、不管制、低罰鍰」的措施，鼓勵逾期外來人口主動投案，專案實施至今共查處2074人到案，其中自行到案者1094人，以印尼籍610人為最多、越南籍329人居次。

移民署除了協助逾期停居留外來人口儘快返回母國，防疫期間也配合中央流行疫情指揮中心及勞動部，透過移民輔導、臨櫃受理、網路社群等各種多元管道，對外來人口進行衛教宣導工作，同時增設防護隔離設備，保護執勤人員及民眾安全。

移民署呼籲，逾期停居留滯台的外來人口，應在專案期間主動投案，也呼籲民眾協助宣導，鼓勵身邊認識的逾期外來人口主動投案，儘早返家。相關專案資訊可撥打移民署「0800-024-881」專線或勞動部「1955」專線洽詢。