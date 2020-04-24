男子出獄失業搶彩券行 狠刮136張僅中萬元被判7年10月

台南市53歲張姓男子前年8月出獄後一直沒工作，去年12月30日持剪刀搶走歸仁一彩券行，現金近4萬元與516張刮刮樂，隨後躲在永康賓館內刮了136張彩券，結果刮到的最大獎竟然只有1500元彩金共1萬多元，自認手氣差外出覓食，被循線員警發現逮個正著，不到4個小時落網，他坦承犯行，台南地院認他犯攜帶凶器強盜罪，累犯，判7年10月徒刑，可上訴。

檢警調查，張2007年間因強盜案件，經法院判處11年2月徒刑確定，至前年年8月1日縮短刑期執行完畢出監，未料，出獄後一直沒有工作，居無定所，去年12月30日6時50分，持長約20公分剪刀1把，徒步歸仁區一彩券行行搶。

「我只要錢」張持剪刀指向陳姓女店員，她心生畏懼只能聽從其命令進入店內廁所等候，任張取走櫃台內現金3萬9700元及各式彩券共516張（價值10萬3200元）。他得手後，連同陳女機車鑰匙一併取走，騎乘陳女機車逃逸。

陳女立即報警處理，經警調閱現場監視器畫面，同日11時20分，在東區中華東與小東路口當場逮捕他，並扣得機車、部分現金及彩券，隨後前往永康區某賓館內搜索，起出其餘未刮彩券及作案時穿著衣褲。

他表示，快過年了缺錢，才去搶，作案剪刀已丟了。警方追回2萬9500元、380張未刮的刮刮樂，不過，他已刮了136張彩券，結果刮到的最大獎竟然只有1500元彩金共1萬多元，他覺得手氣差，刮得又累又餓外出要吃東西，被偵查隊員警發現後，下車湧而上壓制，但他仍想抗拒與員警扭打。