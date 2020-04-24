快訊

評／柯市府強推的「社子島開發計畫」 是都市計畫最負面示

誰說得算？多縣市模擬封城兵推 蘇揆：以指揮中心為準

聽新聞
test
0:00 / 0:00

夫妻欠稅逾6千萬被關 子女繼承鉅額財產不救：別來煩

中央社 / 彰化縣24日電
彰化一對夫妻欠稅達新台幣6202萬元，卻惡意脫產給子女，子女獲知父母要被管收也絲毫不關心，行政執行署彰化分署最後只好聲請管收這對夫妻。 示意圖／ingimage
彰化一對夫妻欠稅達新台幣6202萬元，卻惡意脫產給子女，子女獲知父母要被管收也絲毫不關心，行政執行署彰化分署最後只好聲請管收這對夫妻。 示意圖／ingimage

彰化一對夫妻欠稅達新台幣6202萬元，卻惡意脫產給子女，子女獲知父母要被管收也絲毫不關心，行政執行署彰化分署最後只好聲請管收這對夫妻獲准，成為全國首例夫妻同時被管收。

法務部行政執行署彰化分署今天表示，彰化縣一對夫妻欠稅後，惡意將名下鉅額財產移轉給子女，彰化分署先後向彰化地方法院聲請管收獲准，目前這對夫妻都被關在彰化看守所附設管收所，這也是全國第一次有夫妻都被裁定管收案例，而男方更是第二次被管收。

彰化分署指出，這對夫妻分別為梁姓男子與施姓女子，梁男因逃漏稅捐遭課營業稅等，總欠稅金額約新台幣4658萬元，民國103年8月起陸續移送彰化分署執行，彰化分署查獲梁男107年提領名下人壽保險滿期保險金250萬元，並拒絕說明流向，因此，22日向法院聲請管收獲准。

彰化分署表示，梁男曾遭國稅局查獲逃漏稅，案件移送執行前，就惡意脫產提領3000萬元存款，並將名下不動產贈給兒子，還將保險契約要保人變更為女兒，因此106年7月就曾聲請管收並獲裁准，沒想到梁男管收期滿後，沒學到教訓，繼續使出惡意脫產手段。

而梁男的妻子施女也因短漏開發票被核課1544萬元營業稅，105年2月移送彰化分署執行，彰化分署查到施女103年2月變更保險契約受益人給兒子、提領郵局存款等方式惡意脫產，因此今年3月2日聲請管收獲准。

彰化分署指出，這對夫妻名下財產都轉到子女名下，因此無法清償稅捐債務，分署人員管收前更曾不斷詢問他們的子女「是否願意幫爸媽處理稅捐債務，以免父母被關」，但他們的子女絲毫不關心，甚至說「不要拿我們父母欠稅的事來煩」，所以最後只能聲請管收。

夫妻 保險 逃漏稅

延伸閱讀

顧身體又補營養 彰化各衛生所普設免費不老健身房

模範母親表揚 彰化到宅頒獎

彰化鐵路高架提案未附評估報告 議員批進度鬼打牆

盼不到彰化鐵路高架化 議員批縣府未積極補正文件

相關新聞

夫妻欠稅6200萬被管收 兒女繼承財產拒救：不要煩我們

彰化縣一對梁姓夫婦逃漏稅捐高達6200萬元，又將名下財產移轉給子女，4月22日經行政執行署彰化分署聲請管收獲准，彰化分署...

評「像共產黨提名」北檢查邱毅親中言論 不起訴柯文哲

前立委邱毅去年列為新黨不分區立委首位，被台北市長柯文哲指「看起來就很像共產黨提名的」，因此控告柯涉刑法誹謗罪及違反選罷法...

播「將軍帶走黃金」損名譽 中天須賠李鐵軍遺屬70萬

中天電視北美台5年前播放曾獲金鐘獎的「最後島嶼--台灣防衛戰1950-1955」影片，內容提及中將李鐵軍「私吞黃金」，李...

一再口不擇言！網紅「MC姊」第4次辱人 重判4月

綽號「MC姊」網紅女陳佳君多次在網路辱人被法辦，去年再侮辱李姓男子的老婆「到處裝醉倒在男人身旁」，李妻提告，陳女被訴；台...

為扛龐大醫藥費來台工作　她儘速返國仍與病夫天人永隔

年約45歲的印尼籍女移工阿敏（化名），為負擔重病丈夫沉重醫藥費，來台工作後不久就選擇失聯，四處打工謀求更高收入；近日阿敏...

男子出獄失業搶彩券行 狠刮136張僅中萬元被判7年10月

台南市53歲張姓男子前年8月出獄後一直沒工作，去年12月30日持剪刀搶走歸仁一彩券行，現金近4萬元與516張刮刮樂，隨後...

詐欺犯假釋8月將期滿 又裝闊扮司法黃牛騙夫妻1046萬

桃園李姓男子因詐欺罪假釋出監，8月起保護管束機即將期滿，未料竟扮演起司法黃牛，還自稱是建設公司大老闆，裝闊向一對吳姓夫妻...

余宛如批高潞杯葛草案疑圖利廠商 獲不起訴

民進黨籍前立委余宛如前年指控，時代力量前立委高潞‧以用立法院院會上運用黨團名義，將「無人載具科技創新實驗條例」拉下送入黨...

免跑法院問事！台北地院、士林地院啟用視訊諮詢

台北地方法院、士林地方法院和台北市政府法務局今天起共同提供視訊諮詢服務，諮詢項目包括訴訟及非訟程序、案件查詢、書狀範例等...

博弈地下匯兌案 蕭姓商人5000萬可交保…律師籌錢中

嘉義蕭姓商人等涉及經營博弈網站丶地下匯兌案，蕭丶吳2主嫌去年底因案被押，檢察官今天偵查終結，認定蕭男等21人...

太陽花案傳馬英九 促轉委員失言：行政院是江宜樺巢穴

2014年爆發的「太陽花」學運，民眾在行政院驅離事件中濺血，集體自訴前總統馬英九、前行政院長江宜樺等官員殺人未遂；台北地...

遭檢斥「善行包裝賄賂」求重刑 議員當選人吳銘賜一審無罪

2018年九合一大選後，高雄地檢署起訴一波市議員涉賄選，台聯黨市議員當選人吳銘賜也在起訴之列。吳銘賜遭指控用「幫助弱勢」...

熱門新聞

高雄氣爆二審大逆轉！過失責任全在高雄市政府 廠商無罪

發票4獎連中逾237次 麥當勞神鬼志工20萬交保

影／年輕男嘉義市區飆車時速破百 撞車後嘻笑搭車逃逸

桃園傳光頭刺青男強押女學生上車 載到公園企圖性侵

高雄氣爆僅公務員有罪 劉世芳：遺憾！不符社會常理和經驗

「引爆只是早晚問題」 高市府負氣爆過失全責理由曝光

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。