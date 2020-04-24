夫妻欠稅逾6千萬被關 子女繼承鉅額財產不救：別來煩

彰化一對夫妻欠稅達新台幣6202萬元，卻惡意脫產給子女，子女獲知父母要被管收也絲毫不關心，行政執行署彰化分署最後只好聲請管收這對夫妻獲准，成為全國首例夫妻同時被管收。

法務部行政執行署彰化分署今天表示，彰化縣一對夫妻欠稅後，惡意將名下鉅額財產移轉給子女，彰化分署先後向彰化地方法院聲請管收獲准，目前這對夫妻都被關在彰化看守所附設管收所，這也是全國第一次有夫妻都被裁定管收案例，而男方更是第二次被管收。

彰化分署指出，這對夫妻分別為梁姓男子與施姓女子，梁男因逃漏稅捐遭課營業稅等，總欠稅金額約新台幣4658萬元，民國103年8月起陸續移送彰化分署執行，彰化分署查獲梁男107年提領名下人壽保險滿期保險金250萬元，並拒絕說明流向，因此，22日向法院聲請管收獲准。

彰化分署表示，梁男曾遭國稅局查獲逃漏稅，案件移送執行前，就惡意脫產提領3000萬元存款，並將名下不動產贈給兒子，還將保險契約要保人變更為女兒，因此106年7月就曾聲請管收並獲裁准，沒想到梁男管收期滿後，沒學到教訓，繼續使出惡意脫產手段。

而梁男的妻子施女也因短漏開發票被核課1544萬元營業稅，105年2月移送彰化分署執行，彰化分署查到施女103年2月變更保險契約受益人給兒子、提領郵局存款等方式惡意脫產，因此今年3月2日聲請管收獲准。

彰化分署指出，這對夫妻名下財產都轉到子女名下，因此無法清償稅捐債務，分署人員管收前更曾不斷詢問他們的子女「是否願意幫爸媽處理稅捐債務，以免父母被關」，但他們的子女絲毫不關心，甚至說「不要拿我們父母欠稅的事來煩」，所以最後只能聲請管收。