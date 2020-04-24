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資安站揭牌 呂文忠：假訊息是現階段偵辦重點

中央社 / 台北24日電

調查局今天舉行資安工作站揭牌典禮，局長呂文忠表示，資安工作站3大工作項目包括電腦犯罪、網路犯罪、假訊息；因應防疫期間假訊息氾濫，假訊息將是現階段的偵辦重點。

法務部調查局資安工作站4月6日成立，前身為去年8月成立的假訊息防制中心。資安工作站法定員額30人，現有具備資訊專長的調查官21人，平均年齡31歲。

調查局今天上午在青溪園區舉辦資安工作站揭牌典禮，由總統蔡英文、法務部長蔡清祥等人共同揭牌。

呂文忠典禮後受訪時表示，針對假訊息防制工作，若是國人所為，一定馬上追查溯源；若假訊息來自境外，在犯罪偵辦上雖有難度，也會立即溯源，讓國人了解何為假訊息，及境外勢力企圖影響國內防疫工作的情形。

呂文忠指出，針對來自境外的假訊息，調查局會提供資訊給社群媒體，請求社群媒體將散布假訊息的帳號下架、移除。

他說，日前調查局查出自由徐州電台推特帳號製作向世衛組織秘書長譚德塞的假道歉文「模板」，號召其他用戶假台灣人之名發布假道歉文，目前這個推特帳號已被下架。

呂文忠說，來自境外的假訊息具有組織性，甚至有各種模板讓大家一起製造、散播；媒體問到，中國在武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情期間的大外宣，是否在調查範圍，呂文忠說，針對中國大陸所有訊息，調查局都會掌握研究。

呂文忠指出，防疫期間共收到1214件假訊息情資，立案偵辦382案（含境外假訊息272案），已移送62案、85人。

假訊息 資安 調查局

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