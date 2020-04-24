詐欺犯假釋8月將期滿 又裝闊扮司法黃牛騙夫妻1046萬

桃園李姓男子因詐欺罪假釋出監，8月起保護管束機即將期滿，未料竟扮演起司法黃牛，還自稱是建設公司大老闆，裝闊向一對吳姓夫妻行騙，利用對方卡官司、房屋被查封內心焦急，李佯稱和法務部、司法院高層熟識，可從中「喬事」一共騙了對方1046萬元，檢方訊後依詐欺罪嫌將李聲押禁見。

桃園地檢指派檢察官葉益發偵辦，查出李男（52歲）2018年6月至11間，對外自稱是某建設公司負責人，利用吳姓被害人夫妻和他人有多件刑事、民事案件官司，就多次到吳的位在桃園的住家，佯稱自己和法務部高層、司法院法官關係良好。

李並自稱，他可以藉此疏通讓吳避免房屋被法院查封，李再委由另名王姓友人負責撰寫答辯書，藉此行騙對、取信對方，吳姓夫妻陸續交付高達1046萬元現金後，結果李男得手隨即消失避不見面，對方遲遲等不到回音才驚覺受害。

據了解，吳姓夫妻因財務糾紛，相關不動產被法院扣押、查封拍賣，後又四處向朋友借錢，但還不出來又再度挨告，內心緊張、恐懼下，在某個場合遇到李男，對方就說自己和法務部高層、司法院廳長很熟，又佯稱自己是建設公司大老闆，裝闊騙取對方信任。

檢方查出，李男目前無業，有多項詐欺前科，目前因假釋保護管束期限至今年8月，未料竟然扮演起司法黃牛向對方騙錢，檢方訊時黃對客觀事實坦承，但詳細金流等交代不清，檢方認為黃手段惡劣，多次詐騙明顯有反覆實施，正全力追查不法所得。

檢方獲報後指揮桃園市調查處，昨天赴李男住家搜索並約談到案，經檢察官複訊後以依詐欺取財罪嫌，認為李涉嫌重大、有反覆實施，以及勾串、煙滅證據之虞，已向法院聲押禁見，同步追查不法所得。

桃園地檢表示，「司法黃牛」是利用民眾對訴訟的無知、恐懼，藉次謀去不法利益，其行為嚴重破話司法信譽，呼籲民眾辦理訴訟時，應聘請具有律師資格並合法登記職業的律師協助。