快訊

北投3座鐵皮屋工廠全面燃燒 消防拚命撲滅警方現場戒備

磐石艦疫情民心慌慌 陳時中：事發六天未見第二層傳染

女學生放學途中遭強擄 機警向民宅求援獲救

中央社 / 桃園24日電

桃園市大園區昨天傳出一名光頭刺青男子疑似強擄女學生上車，載往偏僻公園意圖性侵，所幸女學生機警向民宅主人求援，才避免受害；男子在警局接受調查後，被移送檢方偵辦。

桃園市政府警察局大園分局表示，有一名女學生在大園區科二街附近，遭男子強押上車，載往偏僻公園意圖性侵，所幸女學生趁機逃離，並向警方報案，而涉案的王男在凌晨0時許在楊梅區幼獅路遭警方逮捕。

桃園市長鄭文燦今天在接受媒體聯訪時表示，女學生向民宅呼救後，民宅的主人立刻出面保護，並立刻報警；桃園警方隨即調閱錄影資料，並且在桃園市政府警察局刑事警察大隊、婦幼分隊、大園分局等單位的努力下，聯合逮捕王男。

鄭文燦說，警方在圍捕過程中，有3名派出所員警受到輕傷，他除了慰勉所有執勤的警力，並肯定員警的高效率，也宣示在防疫期間，在打擊犯罪上絕對不會鬆懈。

鄭文燦也呼籲各學校與區公所要特別注意學生安全，同時也請警方協助加強偏遠路段巡查。

警方說，王男昨天駕車將女學生載到偏僻公園處，因半途尿急、下車小便，女學生趁機逃跑，並跑進附近民宅求救，屋主立刻報警處理。

警方表示，經調閱監視器後鎖定王男車號，並於今天凌晨趁王男行經楊梅區幼獅路二段一處巷弄附近時趨前制伏，3名員警在行動中腿部受到擦傷。

警方也表示，這名女學生因為住在學校附近，平日放學時走路回家。至於光頭男是暴力脅迫或是誘騙方式將女學生帶上車，仍待檢方進一步釐清犯案動機。

女學生所就讀的學校也表示，女學生自行逃脫，請求民眾協助，並通報家人與校方。學校今天已經安排老師進行心理輔導，另外也將重新檢視學校周邊環境，並呼籲學生上下課時結伴同行。

警察 鄭文燦

延伸閱讀

學校禁飛無人機放寬？桃園將評估

桃市體育班超標80多班 將檢討轉型

來客剩1成！遊樂園變失樂園 竹縣8措施紓困

鄭文燦訪視中藥廠 感謝贈各校抗疫清潔產品

相關新聞

男子出獄失業搶彩券行 狠刮136張僅中萬元被判7年10月

台南市53歲張姓男子前年8月出獄後一直沒工作，去年12月30日持剪刀搶走歸仁一彩券行，現金近4萬元與516張刮刮樂，隨後...

詐欺犯假釋8月將期滿 又裝闊扮司法黃牛騙夫妻1046萬

桃園李姓男子因詐欺罪假釋出監，8月起保護管束機即將期滿，未料竟扮演起司法黃牛，還自稱是建設公司大老闆，裝闊向一對吳姓夫妻...

余宛如批高潞杯葛草案疑圖利廠商 獲不起訴

民進黨籍前立委余宛如前年指控，時代力量前立委高潞‧以用立法院院會上運用黨團名義，將「無人載具科技創新實驗條例」拉下送入黨...

免跑法院問事！台北地院、士林地院啟用視訊諮詢

台北地方法院、士林地方法院和台北市政府法務局今天起共同提供視訊諮詢服務，諮詢項目包括訴訟及非訟程序、案件查詢、書狀範例等...

博弈地下匯兌案 蕭姓商人5000萬可交保…律師籌錢中

嘉義蕭姓商人等涉及經營博弈網站丶地下匯兌案，蕭丶吳2主嫌去年底因案被押，檢察官今天偵查終結，認定蕭男等21人...

太陽花案傳馬英九 促轉委員失言：行政院是江宜樺巢穴

2014年爆發的「太陽花」學運，民眾在行政院驅離事件中濺血，集體自訴前總統馬英九、前行政院長江宜樺等官員殺人未遂；台北地...

遭檢斥「善行包裝賄賂」求重刑 議員當選人吳銘賜一審無罪

2018年九合一大選後，高雄地檢署起訴一波市議員涉賄選，台聯黨市議員當選人吳銘賜也在起訴之列。吳銘賜遭指控用「幫助弱勢」...

男被控誆網友購買虛擬遊戲幣 帳號不符檢不起訴

張男控告黃男以帳號ID「NaLulu」賣家名義與他聯絡，推銷虛擬遊戲幣，他不疑有詐匯款5800元，事後遲未收到商品提告，...

嘉義富商地下匯兌37億要沒收 營博弈網站涉洗錢今起訴

嘉義地檢署偵辦吳承霖夫妻地下匯兌案，日前查出嘉義蕭姓商人疑為博奕網站上游，2年來將海外帳款37億3347萬餘元，以地下匯...

誰開的車？快來登錄車輛主要駕駛人 免被冤枉開單

不少人為了節省保險費，會將車子登記在親人名下，實際使用車輛的人不一定能立刻收到停車費、高速公路通行費的通知，最後逾期被罰...

車輛有酒駕紀錄 名下所有車子續保強制險都要加費

有車主去年因車輛借供友人使用，友人酒後駕車遭警察取締，車輛因而有酒駕紀錄。今年要再續保強制險時，保險公司告知汽車強制險保...

發票4獎連中逾237次 麥當勞神鬼志工20萬交保

男子冷霖世擔任「麥當勞叔叔之家慈善基金會」志工期間，利用每月回收愛心發票箱的機會，9年內侵占公益發票7670張，不但中過...

熱門新聞

高雄氣爆二審大逆轉！過失責任全在高雄市政府 廠商無罪

發票4獎連中逾237次 麥當勞神鬼志工20萬交保

桃園傳光頭刺青男強押女學生上車 載到公園企圖性侵

影／「你給我下車」假警察攔車稱不配合要開槍 駕駛嚇破膽

高雄氣爆僅公務員有罪 劉世芳：遺憾！不符社會常理和經驗

影／年輕男嘉義市區飆車時速破百 撞車後嘻笑搭車逃逸

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。