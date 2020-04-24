女學生放學途中遭強擄 機警向民宅求援獲救

桃園市大園區昨天傳出一名光頭刺青男子疑似強擄女學生上車，載往偏僻公園意圖性侵，所幸女學生機警向民宅主人求援，才避免受害；男子在警局接受調查後，被移送檢方偵辦。

桃園市政府警察局大園分局表示，有一名女學生在大園區科二街附近，遭男子強押上車，載往偏僻公園意圖性侵，所幸女學生趁機逃離，並向警方報案，而涉案的王男在凌晨0時許在楊梅區幼獅路遭警方逮捕。

桃園市長鄭文燦今天在接受媒體聯訪時表示，女學生向民宅呼救後，民宅的主人立刻出面保護，並立刻報警；桃園警方隨即調閱錄影資料，並且在桃園市政府警察局刑事警察大隊、婦幼分隊、大園分局等單位的努力下，聯合逮捕王男。

鄭文燦說，警方在圍捕過程中，有3名派出所員警受到輕傷，他除了慰勉所有執勤的警力，並肯定員警的高效率，也宣示在防疫期間，在打擊犯罪上絕對不會鬆懈。

鄭文燦也呼籲各學校與區公所要特別注意學生安全，同時也請警方協助加強偏遠路段巡查。

警方說，王男昨天駕車將女學生載到偏僻公園處，因半途尿急、下車小便，女學生趁機逃跑，並跑進附近民宅求救，屋主立刻報警處理。

警方表示，經調閱監視器後鎖定王男車號，並於今天凌晨趁王男行經楊梅區幼獅路二段一處巷弄附近時趨前制伏，3名員警在行動中腿部受到擦傷。

警方也表示，這名女學生因為住在學校附近，平日放學時走路回家。至於光頭男是暴力脅迫或是誘騙方式將女學生帶上車，仍待檢方進一步釐清犯案動機。

女學生所就讀的學校也表示，女學生自行逃脫，請求民眾協助，並通報家人與校方。學校今天已經安排老師進行心理輔導，另外也將重新檢視學校周邊環境，並呼籲學生上下課時結伴同行。