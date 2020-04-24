余宛如批高潞杯葛草案疑圖利廠商 獲不起訴

民進黨籍前立委余宛如前年指控，時代力量前立委高潞‧以用立法院院會上運用黨團名義，將「無人載具科技創新實驗條例」拉下送入黨團協商，阻撓原本能三讀通過的法案。高潞‧以用不滿，對余宛如提告妨害名譽，台北地檢署調查後認定屬對可受公評之事的合理評論，今不起訴。

2018年11月日，余宛如舉行「時力刷存在感，阻擋無人載具發展未來」記者會。她批評，「無人載具科技創新實驗條例」經委員會專業審查，原已無需黨團協商，但高潞‧以用為了一己之私，刷自己的存在感，以時代力量黨團名義，將法案拉下，要求交付黨團協商。

余宛如回憶，當時在經濟委員會審查時，高潞‧以用遲到珊珊來遲，到審查條文尾聲才進來，喊我們不尊重她。她在修正動議硬要加入，要優先發展電動化、搭載移動式儲能系統，在條文裡面非常突兀，其實是沒有相關的，因此懷疑她圖利特定廠商，盼她能出面說明。

事後，高潞‧以用提告余宛如涉妨害名譽。檢方認為，余宛如在記者會與個人臉書上說法，重點都在該條例於立法院的爭議，雖用字遣詞較為強烈，但屬可受公評之事，也未逾越合理評論範圍，且表達出希望高潞‧以用出面說明，今依罪嫌不足，給予不起訴處分。