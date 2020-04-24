免跑法院問事！台北地院、士林地院啟用視訊諮詢

台北地方法院、士林地方法院和台北市政府法務局今天起共同提供視訊諮詢服務，諮詢項目包括訴訟及非訟程序、案件查詢、書狀範例等，讓民眾減少舟車勞頓，在防疫期間也可降低在外群聚或感染風險。

台北地院指出，司法院推動一、二審法院訴訟程序視訊諮詢服務計畫，來實踐司法為民的理念，而台北地院、士林地院考量民眾有訴訟案件查詢、訴訟程序諮詢需求時，往往必須親自到法院諮詢，且諮詢後如果需要補繳交文件給法院，例如戶籍謄本、土地謄本、建物謄本、地籍圖、公司登記表、商業登記表等，則須再至各公務單位申請後再向法院提出，舟車勞頓，奔波耗時。

台北地院表示，近日來新冠肺炎肆虐全球，民眾希望減少在外群聚，降低感染的風險，因此北院、士院及北市府法務局共同合作，在台北市政府市政大樓一樓中央東區法務局「消費諮詢及法律扶助」櫃檯後方「律師諮詢室」架設遠距視訊諮詢系統，連線至台北地院及士林地院訴訟輔導科，由專人替民眾服務，包括訴訟及非訟程序、書狀範例、繳費、案件查詢、識別法院文書等事項。