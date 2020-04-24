太陽花案傳馬英九 促轉委員失言：行政院是江宜樺巢穴

2014年爆發的「太陽花」學運，民眾在行政院驅離事件中濺血，集體自訴前總統馬英九、前行政院長江宜樺等官員殺人未遂；台北地院今天傳喚馬英九作證，自訴人義務律師團召集人、促進轉型正義委員會委員尤伯祥詰問時出言不遜，稱行政院是江宜樺的「巢穴」。

尤伯祥詰問馬英九的問題，主要鎖定2014年3月23日到24日凌晨警方執行驅離任務時，馬英九與江宜樺間如何聯繫；尤脫口稱，行政院是江宜樺的辦公室，「那是他的巢穴」，隨即被馬英九質疑出言不遜「這樣說不好吧？」，尤立刻更正說法。

江宜樺的委任律師李念祖也認為尤伯祥說話不禮貌、輕蔑，建議審判長制止尤侮辱性發言，尤伯祥隨後表示「我收回這句話」，庭審繼續。

自訴案更審去年5月分案審理，由於自訴人達20人以上，自訴代理人、被告辯護律師人數眾多，防疫期間，法院使用2個大型法庭將當事人、旁聽者分流處理，主詰問人尤伯祥從6年前兩岸服貿協議簽署過程開始要求馬英九證言。

馬英九說，與大陸簽訂服貿協議是在府內大陸小組中形成決策、送立法院審議，為此開過20次公聽會，簽署服貿協議對台灣發展有益，他有期許；馬說，服貿協議經由兩黨協議完成，前立委張慶忠在立法院宣稱協議是行政命令，是因張當時無法上台。

馬英九說，學生開始霸占立法院，他要求江宜樺與學生對話、溝通，如果立法院癱瘓，受害的是國家，所以他確有讓步，不過，學生認為除非法案退回，否則拒絕溝通，學生要求逐條審查、制定監督條例他都答應，甚至歡迎學生到總統府來談，「但他們只想表態、不想溝通」。

馬英九證稱，行政院被佔領時，江宜樺、前行政院秘書長李四川有和他聯絡，學生與群眾攜帶油壓剪及工具破壞設施，已是暴力事件，他當然支持警察依法處理；他說，處理群眾運動不須要總統具體指示，他只關心現場狀況如何、警力是否足夠。

馬英九說，江宜樺是學者出身，深怕下令驅趕學生從此會與學生為敵，下令驅離是江人生最大的抉擇，「江宜樺內心非常掙扎」，但他對江宜樺的決定表示欽佩。

馬英九證稱，他第二天早上知道驅離任務完成，江宜樺周一上班有向他簡報，他曾交代江宜樺要求警政署要妥為注意群眾、警察負傷的善後問題，至於人員受傷的究責問題，因媒體已有報導，不須再特別指示。

馬英九說，第一線警察驅離違法集會的群眾，不必聽他的命令，「不須要警政署下令，不須要江宜樺下令」，警方會判斷現場狀況再依集會遊行法辦理，他更不會下令不要驅離，只和江宜樺表示不能讓民眾感覺國家即將癱瘓，並且要讓憲政機關維持正常運作。