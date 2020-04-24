博弈地下匯兌案 蕭姓商人5000萬可交保…律師籌錢中

嘉義蕭姓商人等涉及經營博弈網站丶地下匯兌案，蕭丶吳2主嫌去年底因案被押，檢察官今天偵查終結，認定蕭男等21人涉違反洗錢防制法等罪嫌提起公訴，嘉義地院上午召開移審接押庭，法官裁定蕭男現金保2000萬丶書面保3000萬，吳男現金保600萬丶書面保1400萬，請律師去籌錢，下午3點再開庭確認。

嘉義地院上午召開蕭丶吳2人移審接押庭，檢察官陳靜慧指出，蕭男地下匯兌高達3億元，吳男地下匯兌也達1億元，雖有查扣2人部分財產，但是共犯賴姓丶蔣姓男子都通緝中，吳男另有藍寶堅尼和法拉利名車未查扣，因此有重保必要，建議法官以5000萬丶2000萬做為2人交保金。

蕭男表示，上次檢方搜索時，家中貴重物品都已經被扣押，現只剩下存摺內有現金1000多萬元，律師也說明，蕭是本案博弈公司股東，股份只有10%，匯款3億並不是所得，5000萬真的付不出來；吳男也坦言只籌到現金500萬。

法官認為2人財力不僅於此，請律師再確認丶可增加現金數額，經律師來回與家屬確認後，法官裁定 蕭姓男子2000萬現金保，3000萬書面保，書面保要有6個擔保人都必須是公司負責人或董監事；吳姓男子600萬現金保，1400萬書面保，書面保擔保人至少3人。