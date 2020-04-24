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遭檢斥「善行包裝賄賂」求重刑 議員當選人吳銘賜一審無罪

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
2018年九合一大選後，台聯黨市議員當選人吳銘賜遭控，用「幫助弱勢」包裝賄賂，依違反選罷法起訴，但高雄地院今天一審判他無罪。記者賴郁薇／攝影
2018年九合一大選後，台聯黨市議員當選人吳銘賜遭控，用「幫助弱勢」包裝賄賂，依違反選罷法起訴，但高雄地院今天一審判他無罪。記者賴郁薇／攝影

2018年九合一大選後，高雄地檢署起訴一波市議員涉賄選，台聯黨市議員當選人吳銘賜也在起訴之列。吳銘賜遭指控用「幫助弱勢」美名包裝賄選，廣發白米、現金紅包「照顧」選區內中低收入戶或行動不便的選民，檢方痛斥吳「玷汙善行」，請求從重量刑。但高雄地院今天一審認定犯罪事實不符，吳銘賜無罪，可上訴。

法官審理時，傳喚遭控收賄的選民出庭說明，領有身心障礙手冊的洪姓選民說詞顛三倒四，但提到，紅包是「水珍伯給的」。

法官啟動調查，發現地方上常說到的善人「水珍伯」，水珍伯長年捐便當、慈善愛心捐款，前年8月10日發起探訪小港、旗津區弱勢家庭，並捐出紅包、白米，想到吳銘賜服務處離「水珍伯愛心餐」服務地點距離很進，於是也邀他一起來訪視。

一審指出，當天參與訪視的人數眾多，也有攝影師錄影拍攝，訪視對象不限選區居民，全程也沒人拜票請託。而水珍伯善行已行之有年，並非偶然刻意為之，也並不是替吳銘賜行賄；吳銘賜只是一起參與訪視，自然不構成檢察官所說的行賄罪，吳銘賜無罪。

檢察官起訴指出，吳銘賜在前年2月至10月間，親自、或透過助理到小港、前鎮區選民家中發放包有1千元至4千元不等的現金紅包；吳銘賜還送其中1名選民白米2包。檢方認定選民均有允諾投票給吳銘賜，吳銘賜才送米、送現金，構成對價關係，依違反選罷法起訴吳。

檢察官起訴時還痛批，吳銘賜跟助理用「善行」、「幫助弱勢」包裝賄賂，送米、送紅包時要求收受者「支持」，顯然有行賄意思，行為敗壞選舉風氣，也玷汙善行真義，相當不足取，請求法院對吳銘賜從重量刑。

賄選

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