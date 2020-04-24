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高雄氣爆二審大逆轉 過失責任全在高雄市政府

司法更便民 北院士院啟用視訊諮詢服務

中央社 / 台北24日電

為實踐「司法為民」服務理念，司法院推動一、二審法院「訴訟程序視訊諮詢服務」，台北地院、士林地院與台北市法務局今天正式啟用視訊諮詢服務，讓民眾訴訟程序更方便。

民眾有訴訟案件查詢或訴訟程序諮詢需求時，往往必須親臨法院諮詢，且諮詢後如果有補提文件於法院，例如戶籍謄本、土地謄本、建物謄本、地籍圖、公司登記表、商業登記表等文件，則必須再至各公務單位申請後再向法院提出，舟車勞頓，往來奔波。

另外，新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）近來肆虐全球，民眾希望減少在外群聚，以降低感染的風險。

台北地院、士林地院與台北市法務局合作，以台北市政府市政大樓內原即有服務窗口可提供民眾請領戶籍謄本、土地謄本、建物謄本、地籍圖等多項服務優勢，在市政大樓1樓中央東區法務局「消費諮詢及法律扶助」櫃檯後方的「律師諮詢室」架設遠距視訊諮詢系統，連線至北院及士院訴訟輔導科，由專人為民眾服務。

台北地院表示，服務包括訴訟及非訟程序、書狀範例、繳費、案件查詢、識別法院文書等，相關使用資訊可參閱法院網站資訊及現場文宣。

台北地院指出，民眾經由遠距視訊服務得到相關資訊後，可立即在市政大樓的各服務窗口申請相關訴訟所需要的文書，以郵寄或其他方式提出給法院，減少民眾在法院與各公務機關間往來的頻率。

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