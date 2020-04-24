高雄氣爆二審大逆轉！過失責任全在高雄市政府 廠商無罪

2014年釀32死的高雄氣爆案，一審認定高雄市政府、廠商都有疏失，依業務過失致死罪重判12名被告。全案二審高雄高分院今天上午大逆轉，認定起因全為公務員對公共工程未嚴格把關、善盡職責，改依過失致死罪，判市府時任幫工程司趙建喬（現調顧問）3年半、副工程司楊宗仁2年半、工程員邱炳文3年半；其餘榮化、華運9被告全無罪。可上訴。趙建喬當庭聽完，只對記者拱手說「我對不起，不好意思」。

二審合議庭今宣判完，當場講述簡要理由，指出本件是4吋管線在排水箱涵完全懸空，未能陰極防蝕，20多年來遭水流、濕氣鏽蝕，因無法負荷館內壓力，形成4乘以7公分破洞，丙烯洩漏漫延累積，當晚11點56分才引爆，認定市府20多年前邱炳文、楊宗仁沒按圖施作，沒注意4吋管穿越箱涵，趙建喬則為設計者、參與管線埋設及驗收人員，卻沒親自詳實查驗，3人都具「保證人」地位卻未盡義務，負有過失。

二審認為，從最初埋設時公務員監工、初驗時以致未能遷改管線，引爆「只是時間早晚問題」，其他廠商無從改變此結果，沒有防止洩漏的方式，考量多數被害人獲賠、市府災後重建等，改判市府3人較輕。

這起全台史上最慘重的石化氣爆事件發生於2014年7月31日深夜，華運幫榮化用地下管線輸送丙烯時，因管線破洞導致丙烯洩漏多達4噸，引發連環爆炸；事後雄檢出動12名檢察官跟相關單位偵辦，追出凱旋、二聖路口底下排水箱涵內的4吋丙烯管線破洞是肇事源頭。

一審合議庭指出，市府28年前施作排水箱涵時，時任下水道工程處幫工程司的趙建喬等3人，沒協調中油將3支石化管線遷移，還讓包商不按圖施工，使管線長年懸空於箱涵；收購其中一個4吋管線的榮化公司，前董事長李謀偉、前大社廠長王溪州決定用管線輸送丙烯，取代槽車，多年來更不督促下屬對管線保養、檢測，皆是導致管線鏽蝕原因。

一審認定，氣爆發生當晚，榮化值班組長蔡永堅、操作領班李瑞麟等4名員工，發現管線的丙烯流量驟降，一度停送半小時仍渾然不知已洩漏，應可預見已經外洩，卻優先考慮維持公司產線，當收送料的雙方量差達4噸也沒警覺；輸送端的華運公司，領班黃建發等3名員工，見壓力無法上升曾停送丙烯，也沒巡管、通報，甚至重送時雙方流量異常、華運端管壓異常都未即時停送。