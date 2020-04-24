男被控誆網友購買虛擬遊戲幣 帳號不符檢不起訴

張男控告黃男以帳號ID「NaLulu」賣家名義與他聯絡，推銷虛擬遊戲幣，他不疑有詐匯款5800元，事後遲未收到商品提告，黃男辯稱他的帳戶是「星星741」，而非ID「NaLulu」，檢察官認無積極證據證明詐欺犯行，遂將黃男予以不起訴處分。

張男提告指出，去年6月18日晚間，黃男（26歲）在臉書社群網站的買賣交易版，以帳號ID「NaLulu」的賣家名義以私訊與他聯繫，以5800元價格向他推銷虛擬遊戲幣。

使張男信以為真，同日深夜在高雄市前金區超商內，以轉帳方式將5800元匯入黃男的帳戶，事後張男遲遲未收到商品，並發現賣家的拍賣帳號已遭封鎖而無法聯繫，始知受騙。

黃男否認詐欺犯行，辯稱「當時我在網路遊戲要賣一個寶物，對方說要以5800元向我買，他要我提供帳戶給他，對方暱稱普倉專屬03，我暱稱是星星741，我拍銀行存摺照片給他，交易時間在當天深夜」。

檢察官查出，黃男確曾在當晚登入網路遊戲，並有遊戲暱稱「普倉專屬03」及暱稱「星星741」交換遊戲寶物的畫面，則黃男辯稱他與「普倉專屬03」為虛擬寶物的買賣，並在收到對方5800元後，便將虛疑寶物交付，應堪採信。

檢察官認黃男不是帳號的ID「NaLulu」的賣家，自難僅以張男的指述，即遽認黃男有詐欺，遂以罪嫌不足，將黃男予以不起訴處分