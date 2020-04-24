嘉義富商地下匯兌37億要沒收 營博弈網站涉洗錢今起訴

嘉義地檢署偵辦吳承霖夫妻地下匯兌案，日前查出嘉義蕭姓商人疑為博奕網站上游，2年來將海外帳款37億3347萬餘元，以地下匯兌匯回台灣，檢察官偵查終結，認定蕭姓男子等21人涉違反洗錢防制法等罪嫌，今天提起公訴。

起訴書指出，蕭姓男子等人102年間，在嘉義市東區垂楊路一住宅，成立捷豹集團臺灣總管理處，從事捷豹集團旗下各平台廳室，博弈網站平台美工、客服、金流系統、網路雲端服務，及程式設計等業務。

捷豹集團對外以點子公司名義營運，內部並細分業務、客服、美工、線路等部門，分工細膩，各部門都成立子公司，有專屬負責人，承接博弈遊戲程式設計、版面設計、功能開發、美工設計、金流系統等業務，集團以經營網路博弈平台獲利。

該集團在台北、新北丶台中、嘉義等地架設博弈網站，旗下有「〇號彩票體系、VR 體系」 等賭博系統，提供賭客登入網站簽注六合彩、運動賽事博弈，在大陸收付賭金後，由陳姓男子自107年起透過吳承霖地下匯兌，陸續將26億4613萬餘元匯回台灣。

檢方認定，蕭男等人自102年起，以管理處模式參與任你博、九號彩票之營運，及參與捷豹集團線上博弈經營之所得，以非法匯兌方式匯入總金額合計37億3347萬餘元，均係賭博特定犯罪所得，扣案的電腦設備、手機等物品，均是犯罪用品，都應沒收。