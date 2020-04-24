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嘉義富商地下匯兌37億要沒收 營博弈網站涉洗錢今起訴

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導
檢警調去年底查獲蕭姓男子等人，所開設的博弈機房。記者卜敏正／翻攝
檢警調去年底查獲蕭姓男子等人，所開設的博弈機房。記者卜敏正／翻攝

嘉義地檢署偵辦吳承霖夫妻地下匯兌案，日前查出嘉義蕭姓商人疑為博奕網站上游，2年來將海外帳款37億3347萬餘元，以地下匯兌匯回台灣，檢察官偵查終結，認定蕭姓男子等21人涉違反洗錢防制法等罪嫌，今天提起公訴。

起訴書指出，蕭姓男子等人102年間，在嘉義市東區垂楊路一住宅，成立捷豹集團臺灣總管理處，從事捷豹集團旗下各平台廳室，博弈網站平台美工、客服、金流系統、網路雲端服務，及程式設計等業務。

捷豹集團對外以點子公司名義營運，內部並細分業務、客服、美工、線路等部門，分工細膩，各部門都成立子公司，有專屬負責人，承接博弈遊戲程式設計、版面設計、功能開發、美工設計、金流系統等業務，集團以經營網路博弈平台獲利。

該集團在台北、新北丶台中、嘉義等地架設博弈網站，旗下有「〇號彩票體系、VR 體系」 等賭博系統，提供賭客登入網站簽注六合彩、運動賽事博弈，在大陸收付賭金後，由陳姓男子自107年起透過吳承霖地下匯兌，陸續將26億4613萬餘元匯回台灣。

檢方認定，蕭男等人自102年起，以管理處模式參與任你博、九號彩票之營運，及參與捷豹集團線上博弈經營之所得，以非法匯兌方式匯入總金額合計37億3347萬餘元，均係賭博特定犯罪所得，扣案的電腦設備、手機等物品，均是犯罪用品，都應沒收。

嘉義地檢署指揮調查局臺南市調查處、臺南市政府警察局等單位，去年底破獲蕭姓男子博弈集團，也是國內最大地下匯兌案，在台北、高雄、台中及嘉義等處搜索，並傳喚、逮捕百餘人到案，還查扣賓利、保時捷、瑪莎拉蒂、寶馬、賓士等進口車，同時查扣大批現金、外幣、鑽石、名錶等貴重物品。

檢方扣押瑪莎拉蒂等名車。記者卜敏正／翻攝
檢方扣押瑪莎拉蒂等名車。記者卜敏正／翻攝
檢警調去年底查獲蕭姓男子等人，所開設的博弈機房。記者卜敏正／翻攝
檢警調去年底查獲蕭姓男子等人，所開設的博弈機房。記者卜敏正／翻攝
檢察官查緝過程發現「星光大道設計圖」，該集團每年都大手筆舉辦年終尾牙，員工還要走星光大道。記者卜敏正／翻攝
檢察官查緝過程發現「星光大道設計圖」，該集團每年都大手筆舉辦年終尾牙，員工還要走星光大道。記者卜敏正／翻攝

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