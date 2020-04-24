誰開的車？快來登錄車輛主要駕駛人 免被冤枉開單

不少人為了節省保險費，會將車子登記在親人名下，實際使用車輛的人不一定能立刻收到停車費、高速公路通行費的通知，最後逾期被罰款。公路總局高雄區監理所提醒，現在只要登錄主要駕駛人，上述單據都會直接寄給實際用車的人。

現在停車費、通行費不再需要由車輛登記人轉交給實際用車人了。主要駕駛人登錄政策去年4月正式上路，一旦車輛經登錄主要駕駛人後，停車費及高速公路通行費相關繳費及催繳通知，皆會寄至所登錄主要駕駛人，可避免車主收到未繳費所衍生的罰單，產生不必要的困擾。

高雄區監理所說，申請登錄主要駕駛人時，汽車所有人可上監理服務網（https://www.mvdis.gov.tw/），於駕駛人／主要駕駛人設定項下網頁申請。網路下載「主要駕駛人申請書」並黏貼汽車所有人身分證影本及主要駕駛人之駕照影本，臨櫃、郵寄、傳真或本所舉辦宣導活動現場皆可受理。

如汽車主要駕駛人有變更時，記得向公路監理機關辦理異動登記。不過目前交通部推動的汽車主要駕駛人登記制度，僅針對停車費及通行費可直接通知主要駕駛人，其他如牌照稅、燃料費繳費通知單及交通違規罰單，仍會寄給車主。