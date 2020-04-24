轉貼軍艦確診士兵台南足跡「假訊息」 2男1女被送辦

近日網路流傳一則「臺南的粉絲要注意了，艦隊確診個案新增足跡訊息」，其中內容有4月19日和20日之不實足跡，雖台南市府相關單位已出面闢謠，然謠言已影響相關店家及診所名譽，造成誤解及損失，台南市刑大昨天查獲2男、1女涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條散布謠言罪嫌，依法送辦。

市刑大表示，全案經台南地檢署襄閱林主任檢察官仲斌，責成偵辦，由林宏昇大隊長指示科技犯罪偵查隊速查嚴辦，經網路情資蒐集，昨天先通知散布謠言者3人到案說明，林姓男子（51歲）、陳姓男子（40歲）、陳女（28歲）表示未經查證即轉貼文章，不知已觸法，科技犯罪偵查隊已就嫌犯手機進行勘查，據以溯源追查假訊息來源。

市刑大提醒民眾，敦睦艦隊所有官兵已18日全數召回前往檢疫所，因此流傳19日及20日出現在臺南市多處地點的訊息，皆為假訊息，請勿聽信或散布不實訊息，以免受罰。另有關疫情相關資訊，可在衛生福利部疾病管制署網站查詢最新公告內容，或加入疾病管制署LINE官方帳號「疾管家」，以掌握最新且正確的防疫資訊。