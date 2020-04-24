快訊

iPhone SE 256GB夯 中華電官網開賣半小時售完

外洩實驗報告草稿：瑞德西韋無治療新冠肺炎療效

聽新聞
test
0:00 / 0:00

轉貼軍艦確診士兵台南足跡「假訊息」 2男1女被送辦

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市刑大查獲散布確診士兵足跡的假訊息，3人送辦。記者吳淑玲／翻攝
台南市刑大查獲散布確診士兵足跡的假訊息，3人送辦。記者吳淑玲／翻攝

近日網路流傳一則「臺南的粉絲要注意了，艦隊確診個案新增足跡訊息」，其中內容有4月19日和20日之不實足跡，雖台南市府相關單位已出面闢謠，然謠言已影響相關店家及診所名譽，造成誤解及損失，台南市刑大昨天查獲2男、1女涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」第14條散布謠言罪嫌，依法送辦。

市刑大表示，全案經台南地檢署襄閱林主任檢察官仲斌，責成偵辦，由林宏昇大隊長指示科技犯罪偵查隊速查嚴辦，經網路情資蒐集，昨天先通知散布謠言者3人到案說明，林姓男子（51歲）、陳姓男子（40歲）、陳女（28歲）表示未經查證即轉貼文章，不知已觸法，科技犯罪偵查隊已就嫌犯手機進行勘查，據以溯源追查假訊息來源。

市刑大提醒民眾，敦睦艦隊所有官兵已18日全數召回前往檢疫所，因此流傳19日及20日出現在臺南市多處地點的訊息，皆為假訊息，請勿聽信或散布不實訊息，以免受罰。另有關疫情相關資訊，可在衛生福利部疾病管制署網站查詢最新公告內容，或加入疾病管制署LINE官方帳號「疾管家」，以掌握最新且正確的防疫資訊。

假訊息 疫情

延伸閱讀

軍艦出發前沒普篩 未告知疾管署

反擊川普威脅 伊朗揚言摧毀波灣美國軍艦

龐培歐：全世界忙處理疫情 中卻續挑釁港、台、南海鄰國

軍艦疫情觀察期至30才日過關 陳時中：維持原有步調

相關新聞

桃園男臉書稱超商領口罩被飛車行搶 警調監視器戳破他

黃姓男子昨天在網路PO文，提到自己到超商領完預購口罩，走在路上時突然一輛改裝機車疾駛而過，竟遭一男一女騎車行搶，還好心提...

轉貼軍艦確診士兵台南足跡「假訊息」 2男1女被送辦

近日網路流傳一則「臺南的粉絲要注意了，艦隊確診個案新增足跡訊息」，其中內容有4月19日和20日之不實足跡，雖台南市府相關...

一起官司 不單純的火燒屋

苗栗縣泰安鄉一間平房昨天凌晨發生火警，現場發現一輛轎車，車內還有爆裂的瓦斯桶；警方初步調查發現，屋主與黃姓車主間有官司，原本昨天要開庭，凌晨的火警不排除是人為縱火。

預防犯罪大使 藝人白白也被騙

基隆市警察局「預防犯罪宣導大使」的藝人「白白」白馨儒平日協助警方宣導如何預防犯罪，但近日卻發現她也遭詐騙。白馨儒昨天公開過程，提醒民眾「詐騙不分你我他」，也考慮提出告訴。

影／嘉義市瓦斯槽車外洩 消防車到場灑水警戒防護

嘉義市新民路上某瓦斯分裝場旁的瓦斯槽車，今晚7時許因不明原因瓦斯外洩，市消防局獲報到場立即到場灑水預防，目前現場外洩已經...

寒風夜雨車沒油停路中 桃園龍潭暖警推車買油解圍

桃園市龍潭警分局聖亭派出所警員劉立夫、曾建凱今天凌晨巡邏，行經龍潭區中豐路、龍平路口，看見一輛轎車停在路中不動，男駕駛在...

台南市安南區新建15樓大樓起火 頂樓燒木棧板無人受困

台南市安南區安明路旁一棟15樓新建大樓工地頂樓，今天傍晚6點多突然起火冒出大量濃煙，消防人員獲報後前往搶救。據了解，當時...

誤將6萬現金當垃圾丟棄 南警跨轄2小時找回

台南市南區一家超商店員一時粗心大意，將6萬現金丟進資源回收桶內，資源回收物已被拾荒者載走，店員拜託員警能協助找回，員警調...

男子張貼桃園某醫院確診個案假訊息 警方查獲送辦

新冠肺炎疫情險峻，嘉義縣朴子警分局員警日前網路巡邏發現，桃園市張姓男子在臉書社群，張貼「今日回診有三個確診，門禁森嚴要出...

影／「你給我下車」假警察攔車稱不配合要開槍 駕駛嚇破膽

台南市官田區日前發生一名男子假冒刑警半路攔車，要被害人下車，甚至揚言開槍，被害人嚇得棄車逃跑，餘悸猶岑，麻豆警分局據報循...

男子自創塗鴉 鹿港橋墩、古蹟區全被畫上「神秘狗」

鹿港小鎮許多建物牆面在4月中被民眾發現有近10幅的「神秘狗」塗鴨，每幅圖案相似，就連老街都沒倖免，但鹿港鎮公所認為塗鴉已...

板橋府中站旁工地傳火警引路人圍觀 警消火速趕抵

新北市消防局今天下午2時許獲報，板橋區府中路旁工地傳出火警，由於該處與核橋區農會為同棟大樓，且緊鄰捷運府中站，消防局不敢...

熱門新聞

衣架打、吹風機貼臉！父虐死3歲兒母坐視 檢起訴求重判

影／「你給我下車」假警察攔車稱不配合要開槍 駕駛嚇破膽

台氯李姓工人傷重難好轉 家屬同意留一口氣帶他回家

桃園傳光頭刺青男強押女學生上車 載到公園企圖性侵

熊大庄退票億元 老闆持遊民「芭樂票」借錢詐欺罪起訴

麥當勞愛心發票遭志工侵占兌獎 檢調搜索約談

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。