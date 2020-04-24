聽新聞
test
0:00 / 0:00
車輛有酒駕紀錄 名下所有車子續保強制險都要加費
有車主去年因車輛借供友人使用，友人酒後駕車遭警察取締，車輛因而有酒駕紀錄。今年要再續保強制險時，保險公司告知汽車強制險保費需增加3600元。而且不光是有酒駕紀錄的那輛車，而是車主名下5輛汽車都要增加保費，突然增加共1萬8000元保費，這才發現大事不妙。
屏東監理站表示，依金融監督管理委員會規定，凡有酒駕紀錄的車輛，隔年強制汽車責任險的保費將加費3600元，且強制險加費的次數跟金額都是無上限。例如酒駕1次增加3600元、酒駕2次就增加7200元依此類推。
或許有車主想換間保險公司投保規避加費，但酒駕違規紀錄會存在各家保險公司投保系統，車主躲不掉。屏東監理站說，不想荷包大失血，最好的方法就是酒後不開車，還有車輛出借時要慎重考慮。
此外，屏東監理站統計汽車與機車違反強制險罰單，107年度舉發8392件，108年度舉發9417件，今年1到3月又較108年同時期增加574件，逐年上升。強制險罰鍰因汽、機車種類不同，開罰1500元到1萬5000元。如當事人是因交通事故肇事而遭開單，罰鍰還會提高到6000元至3萬元。監理站提醒車主注意愛車保險到期時間，提前投保強制險，別等保險公司寄通知單再續保，萬一因工作或搬家關係沒收到通知，這樣就虧大了。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言