車輛有酒駕紀錄 名下所有車子續保強制險都要加費

有車主去年因車輛借供友人使用，友人酒後駕車遭警察取締，車輛因而有酒駕紀錄。今年要再續保強制險時，保險公司告知汽車強制險保費需增加3600元。而且不光是有酒駕紀錄的那輛車，而是車主名下5輛汽車都要增加保費，突然增加共1萬8000元保費，這才發現大事不妙。

屏東監理站表示，依金融監督管理委員會規定，凡有酒駕紀錄的車輛，隔年強制汽車責任險的保費將加費3600元，且強制險加費的次數跟金額都是無上限。例如酒駕1次增加3600元、酒駕2次就增加7200元依此類推。

或許有車主想換間保險公司投保規避加費，但酒駕違規紀錄會存在各家保險公司投保系統，車主躲不掉。屏東監理站說，不想荷包大失血，最好的方法就是酒後不開車，還有車輛出借時要慎重考慮。

此外，屏東監理站統計汽車與機車違反強制險罰單，107年度舉發8392件，108年度舉發9417件，今年1到3月又較108年同時期增加574件，逐年上升。強制險罰鍰因汽、機車種類不同，開罰1500元到1萬5000元。如當事人是因交通事故肇事而遭開單，罰鍰還會提高到6000元至3萬元。監理站提醒車主注意愛車保險到期時間，提前投保強制險，別等保險公司寄通知單再續保，萬一因工作或搬家關係沒收到通知，這樣就虧大了。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康