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高雄石化氣爆造成重大傷亡 二審將宣判

中央社 / 高雄24日電

2014年震驚社會的高雄石化氣爆案，上訴高雄高分院後歷經1年多審理，今天將審結宣判，判決結果備受矚目。

這起石化氣爆案共造成32人死亡、321人輕重傷，被告前高雄市府秘書長趙建喬（當年負責氣爆箱涵驗收）、李長榮化工董事長李謀偉等12人，高雄地檢署依業務過失致死罪嫌起訴，高雄地方法院2018年5月間宣判，依業務過失致死罪判趙建喬、李謀偉等人4年至4年10個月等徒刑。

案發當時，高市前鎮區凱旋路、二聖路和三多路等處因石化原料外洩引爆陷入火海，道路遭炸翻，沿線房屋被炸毀，是國內有史來最嚴重工安事故，高雄地檢署12名檢察官組專案小組共同偵辦。

高雄地檢署專案小組偵結，認定氣爆案肇因是23年前高市府在凱旋路、二聖路口設下水道箱涵時，明知現場有中油、中石化等所屬管線，卻未依規定遷移而讓管線被包覆在潮濕箱涵內；李長榮化工多年後取得管線所有權，因長年未檢測維護，導致管線鏽蝕，案發當天華運公司藉管線運送丙烯給李長榮化工大社廠時，因丙烯從管線破口外洩，引發重大氣爆工安事故。

氣爆

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