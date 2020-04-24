發票4獎連中逾237次 麥當勞神鬼志工20萬交保

男子冷霖世擔任「麥當勞叔叔之家慈善基金會」志工期間，利用每月回收愛心發票箱的機會，9年內侵占公益發票7670張，不但中過頭獎，就連4獎都中過逾200次，極不尋常的中獎率，被國稅局抓包告發；調查局北機站昨天搜索約談冷男到案，北檢檢察官王俊棠今晨命冷男以20萬元交保、限制出境。

調查局指出，根據財政部統計，發票中獎率為千分之5到千分之7，中獎人95%以上均集中在5獎（1千元）或是6獎（2百元），四獎（4千元）中獎機率只有「10萬分之3」，更遑論二獎或頭獎。冷霖世家族成員連續兌中4獎獎金237筆，如此「極度幸運」的手氣，令國稅局人員起疑。

調查局清查，冷霖世中過頭獎20萬元1筆、2獎4萬元2筆、3獎1萬元46筆、4獎4千元237筆；冷男為避免遭財政部察覺，冒用遺失身分證的同事、或是家族成員當人頭詐領獎金，每個地點最多只兌換3張，堪稱神鬼志工。

據了解，由於4千元以上的獎金須扣稅，中區國稅局清查冷霖世相關帳戶認為有異，將全案移送檢調偵辦。

冷霖世近年投資股票不順，利用在「麥當勞叔叔之家慈善基金會」當志工的機會，從2012至2020年間，A走愛心捐款箱內的發票和零錢，共侵占公益發票7670張，兌中的獎金都存入icash帳號內花用，不法所得440萬元。

「麥當勞叔叔之家慈善基金會」於1997年成立，主要業務包括資助偏鄉兒童的就醫交通與住宿等問題，運作資金來源包括放在全台麥當勞櫃檯的愛心捐款箱。

北機站昨天同步以證人約談「麥當勞叔叔之家慈善基金會」員工藍國霖，由於藍男平日負責志工餐與與公益活動業務，辦案人員要釐清冷霖世收集發票後的兌換過程；經查，冷男光是冒用同事名義，就兌換4467張發票，詐領近150萬獎金。