麥當勞愛心發票遭志工侵占兌獎 檢調搜索約談

調查局接獲檢舉，指冷姓男子擔任「麥當勞叔叔之家基金會」志工期間，涉嫌與基金會藍姓員工勾串，利用每月回收愛心發票零錢箱的機會，趁機侵占發票箱的發票與現金零錢，不法所得約500萬元，涉及公益侵占與詐欺等罪。北檢今天指揮調查局北機站，前往冷男與藍男住居所共6處地點搜索，約談7人到案，預計晚間移送北檢複訊，不排除強制處分。

據調查，冷男與藍男在2012至2010年間，利用每月回收愛心發票零錢箱的機會，涉嫌將發票箱內的發票與現金占為己有，若有兌中獎金，則填寫自己或親友的姓名去兌換冒領獎金。

據了解，冷男有正當職業，閒暇之餘會去「麥當勞叔叔之家基金會」擔任志工；藍男則是該基金會員工，負責志工餐與與公益活動業務。