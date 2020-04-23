網路貼文詐騙廉售口罩 刑事局逮台南女送辦

台南市30歲莊女利用民眾搶購防疫物資心態，在臉書社團發文販賣低價口罩，買空賣空詐騙約90人，兩個月非法獲利新台幣9萬多元，刑事局查獲並送辦，檢察官諭令3萬元交保候傳。

刑事局今天舉行記者會，偵查第九大隊第三隊隊長邱承迪表示，許多不法分子看準民眾急於搶購防疫物資心態而伺機行騙，經分析165反詐騙諮詢專線於1、2月期間相關「網購口罩」詐騙案情資，發現有女網友在臉書社團張貼販賣口罩訊息行騙。

刑事局隨即和台南市警察局刑警察大隊科偵隊共組專案小組偵辦。

經查發現女網友於今年初在臉書「台南媽媽社團」和「黑白賣客」等專頁張貼販賣口罩訊息，且以低於市價的新台幣1至2元單價出售，短時間內就吸引許多民眾匯款購買，但實際卻是買空賣空方式行騙。

因女網友發文內容還特別備註出貨時間約要晚1個月，許多下單民眾當下不疑有他，直到超過出貨時間後才驚覺受騙，初估兩個月約有90人受害，財損金額逾9萬元。

專案小組經交叉比對涉案臉書帳號上網來源、提款影像等資料，鎖定有網路詐騙前科的莊女涉有重嫌，並於4月15日持拘票及搜索票前往台南市莊女住處搜索，現場查扣相關贓證物並拘提到案。

莊女到案供稱，是因家境清寒需扶養小孩所需，警詢後於當天依詐欺罪嫌將她移送台南地檢署，諭令新台幣3萬元交保候傳。