前銅鑼灣書店長遭潑漆破案 又遭網友嗆「搞死你」

香港前銅鑼灣書店長林榮基前天遭潑漆，警方發現3男涉案，昨天南下高雄逮回涉嫌潑漆的曾姓男子、接應的鄭姓男子及把風的曾男胞兄，由於3嫌皆無幫派、統派背景，警方不排除另有主謀，詢後依傷害、恐嚇罪嫌送辦。

陸委會昨天也針對該事抨擊，在臉書貼文譴責暴力，不過，卻有網友留言「林榮基小心一點，這只是我們對你的第一次警告，我們在台北的弟兄多，搞死你紛紛中的事」。

據該網友臉書資訊顯示，他是中華愛國同心會、中華統一促進黨、門二一海聯誼總會員工及中國國民黨南洋分部成員，稱自己來自台北市，現居新加坡。

陸委會今早向台北市警中山分局報案。初步調查，該帳號是假帳號，正蒐集相關資料查出留言者到案說明。

警方調查，曾男前天早上9時許，涉嫌持裝滿紅漆的手搖杯，朝正在中山北路一家咖啡廳外吃早餐的林榮基潑灑，徒步往南京西路逃逸，再鑽進巷弄，與涉嫌接應的鄭姓男子共搭計程車，再變裝搭高鐵南下到高雄。

警方發現曾嫌潑漆當下，他的胞兄還在咖啡廳旁把風，事後同樣搭計程車再換搭高鐵到高雄；3嫌都是高雄人，犯案前一天就搭高鐵北上。警方鎖定計程車號，昨天凌晨南下逮到潑漆的曾嫌及接應的鄭嫌，昨午逮到曾嫌胞兄。

林榮基在香港開的銅鑼灣書店以販賣政治禁書聞名，2015年林與股東相繼「被」失蹤，林遭中國拘留近8個月後回港，之後到台灣。去年底他在網路平台發起「重啟書店」募款，共募得新台幣近600萬，曾在臉書貼文致謝。

鄭嫌供稱，不滿林募得龐大款項開書店，破壞兩岸感情，透過臉書得知林的書店地址，才找友人曾姓兄弟埋伏犯案，不過警方對他說詞存疑。

警方也發現51歲鄭嫌與33歲曾嫌胞兄平常打臨工，27歲曾嫌無業，3嫌均無幫派、統派背景，不排除另有主謀，詢後依恐嚇、傷害罪嫌將其送辦。

林榮基原計畫本周六在台北市中山區開設「中山銅鑼灣書店」，近日卻收到律師函指稱店名早被註冊應立刻撤換，否則提告；他遭潑漆後受訪說，整件事肯定與中國有關，本周六仍照常開幕。