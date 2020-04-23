「我幫你代辦只要3萬6」 神鬼地政公務員斂財被起訴

高雄市路竹地政事務所測量課蘇姓助理，在替民眾承辦測量、鑑界業務時，查到當事人占用到國有地，竟然謊編名目訛稱可以代為辦妥承租、承購國有地，藉機索討收費，短短半年就從李姓農民等4人手中騙到將近30萬元。橋頭地檢署偵結，依涉嫌違反貪汙治罪條例起訴蘇。

檢調掌握情資，李姓農民有意承租國有林地，委託地政事務所到場丈量土地，以利後續申請鑑界測量，蘇姓測量助理竟然對李扯謊說地政事務所、國產署要收取費用，陸續索討11萬6千元得逞。之後，蘇食髓知味，見張姓等當事人來辦土地事宜時，扯說給一般代書辦建築師簽證要5萬元，「我幫你代辦只要3萬6」，拿了錢卻沒辦事。

檢調蒐證，去年底搜索蘇的住所、辦公處，查扣承辦業務資料，並擴大追查，發現蘇貪行不只一樁。蘇去年9月利用會勘機會，輾轉得知王姓男子住處一部分占用到某段國有地，於是主動跟王表明是地政事務所測量員，可以協助代辦承租手續等，王誤信，給了蘇2萬1千元，但蘇卻根本沒辦事。

橋頭地檢署指出，測量助理明明不得私自接受委託代辦測量案件或執行地政士業務，蘇從頭到尾也無意替民眾代辦申請承租、承購國有地事宜，卻仍誤導民眾、趁機索費2萬至11萬6千元不等費用，6次共騙到11萬6千元。

檢方偵結認定蘇涉犯利用職務上之機會詐欺取財罪嫌，依法起訴，但考量他每次單獨收款不超過5萬元，已上繳犯罪所得，且在偵查時自白，建議法院若蘇在審判中也自白，請依法減刑。