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不滿NCC收回兩頻率提告 法院更一審改判中廣敗訴

聯合報 / 記者賴佩璇／台北即時報導
國家通訊傳播委員會通過中廣配合「遏制匪播」政策使用的音樂網及寶島網頻率的換照許可，並附加保留廢止權等附款，要求中廣被通知繳回頻率時，應配合停止播送且無條件繳回，不得請求補償。中廣不服提告。圖／本報資料照。
國家通訊傳播委員會通過中廣配合「遏制匪播」政策使用的音樂網及寶島網頻率的換照許可，並附加保留廢止權等附款，要求中廣被通知繳回頻率時，應配合停止播送且無條件繳回，不得請求補償。中廣不服提告。圖／本報資料照。

國家通訊傳播委員會（NCC）通過中廣配合「遏制匪播」政策使用的音樂網及寶島網頻率的換照許可，並附加保留廢止權等附款，要求通知繳回頻率時，中廣應配合停止播送且無條件繳回，不得請求補償。中廣不服提告，台北高等行政法院更一審判中廣敗訴，可上訴。

2016年12月5日，NCC核准通過客家委員會及原住民族文化事業基金會籌設廣播事業頻率指配申請案，核配中廣寶島網、音樂網頻率給客委會及原文會使用，並要求中廣在2016年3月1日起停止使用，繳回兩網頻率。

中廣不服原處分，提告救濟。一審認為附款剝奪補償請求權，侵害憲法保障之訴訟權，屬裁量權濫用，撤銷原處分關於核配音樂網、寶島網使用頻率部分及附款部分，且2015年12月30日的換照申請案，應依本判決法律見解作成決定。

案經上訴，最高行政法院認為，附款部分，一審判決理由並無違誤，但就NCC在廣播執照換發申請裁量權部分，判決理由不備、調查不足，廢棄原判決，發回北高行更審。

更一審認為，NCC作成原處分後，已於2016年12月5日發函廢止核准中廣使用該頻率，並發函將頻率核配予原文會及客委會使用。客委會及原文會已建置完成客家台及原民台，開台播音及製播節目。

客委會及原文會獲配頻率後，如無消極事由，NCC並無權限收回，否則將對公益造成重大危害，原處分因NCC執行附款，而無回復原狀的可能，因此提起課予義務訴訟，已無法達成其獲得無附款許可換照處分的目的，而欠缺權利保護必要，先位聲明應予駁回。

中廣應提起確認原處分違法訴訟，備位聲明是正確的訴訟類型。不過，NCC作成原處分，並沒有基於顯然錯誤的基礎事實，原處分附加附款並無違反實質平等原則，且「遏制匪播」政策終止後，原核配的目的不存在，NCC本可收回頻率，沒侵害中廣的信賴利益。

更一審指出，NCC針對中廣的申請，作成附加附款的原處分，其認定事實及適用法律，均無違誤，備位聲明為無理由，判決中廣敗訴。

中廣 客委會 原住民

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