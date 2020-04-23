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高市建管處前副處長涉貪護航建商 法官因這理由改判

聯合報 / 記者賴郁薇／高雄即時報導
高雄市府建管處前副處長李政賢涉嫌收賄放水「國硯」豪宅建案使用執照，一審判刑6年8月、褫奪公權4年，但二審認為，事證不足以證明他有收賄意思，收賄部分改判無罪，還可上訴。記者林伯驊／攝影
高雄市府建管處前副處長李政賢涉嫌收賄放水「國硯」豪宅建案使用執照，一審判刑6年8月、褫奪公權4年，但二審認為，事證不足以證明他有收賄意思，收賄部分改判無罪，還可上訴。記者林伯驊／攝影

高雄市府建管處前副處長李政賢遭檢、廉查出，任內涉嫌接受建商餽贈禮金，指示下屬放水讓「國硯」豪宅建案取得合格使用執照。一審認定李政賢犯不違背職務收賄公務員登載不實罪，判他應執行6年8月徒刑，但高分院二審認為，檢方舉證不足以證明送禮與李政賢職務行為有對價關係，貪汙部分改判無罪。高分檢將研議是否上訴。

二審今天宣判，貪汙部分改判無罪，公務員登載不實部分維持原判決，判刑1年2月；至於檢方起訴訴財產來源不明部分，二審仍認為舉證不足，維持無罪，都可上訴。

高分檢今天表示，剛獲知判決結果，還不便多作說明，承辦檢察官收到判決書後，會仔細研究判決理由、法官採信說法等，再研議是否上訴。

雄檢2015年大動作搜索李政賢住處時，查獲16張價值4萬元的郵政禮券。追查發現，「國硯」建案的建築事務所楊姓員工，兩度以農曆春節、中秋節等理由，登門送禮券。

即便楊辯稱，因業務需求常到建管處，時常受理政賢幫忙，單純想趁佳節表達感謝才會送禮券，否認行賄。但雄檢起訴認定李政賢接受建築師事務所餽贈禮金，利用職務讓國硯豪宅建案在沒設置防火門情況下，仍能取得使用執照，涉嫌收賄等罪。

一審認為，以國情來看，逢年過節伴手禮多以禮品為主，很少用現金；建築師事務所楊姓員工兩度登門贈送的禮券面額各高達2萬元，相當於給2萬元現金，價值遠超過一般社交往來合理範疇，有違年節拜訪常態。

一審合議庭指出，雖然楊登門拜訪時，李政賢外出不在家，禮券是由李妻代收，但李政賢身為高階公務員，且與楊有密切業務關係，收到如此高額禮券竟然完全不覺得不妥，沒詢問原因、也沒涉法退還，更沒有向市府政風室陳報，反而逕自收下藏放，顯然知道對方有意藉過年餽贈名義打點、行賄，自然有收賄意思。

一審認定，李政賢明知自己建管職務會直接影響「國硯」建案請照結果，仍毫不避諱地收下禮券，可見雙方默示對價利益合意，不採信這些送禮僅是出於私人情誼、年節賀禮，毫無對價關係。一審審結依不違背職務收賄、公務員登載不實罪，判李政賢應執行有期徒刑6年8月、褫奪公權4年。

然而，李政賢、檢察官均不服判決，分別提上訴。二審合議庭審理，檢察官並未具體說明、舉證楊兩次送禮與李政賢職務行為有對價關係，卷內事證不足以證明兩人主觀上有行賄、收賄對價合意，因此撤銷收賄、行賄部分有罪判決，改判無罪。

整起案件起因檢、廉接獲檢舉，苓雅區「國硯」豪宅建案中，各戶廚房都未依規施作防火門等消防設施，但為了加速取得使用執照，只用單層板製作隔間應付消防安檢，之後，檢築師事務所員工再聯繫國硯工地負責人，暗自在竣工圖上畫上所有隔間，企圖隱瞞未依設計圖施工事實。明明不符法規，但建管處竣工勘驗審查表上登錄「合格」，國硯在2013年9月順利取得使用執照。

禮券 收賄 公務員

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