遭罰百萬泰女現身喊沒錢 執行署要求與親友聯繫處理

上月一名泰國女子入境卻違反居家檢疫規定，搭火車到花蓮，挨罰100萬元，卻2度失聯未繳百萬罰鍰，泰女本周雖已出面，卻表示「沒錢繳」，經花蓮分署協商後，透過泰國駐台辦事處與其親友聯繫，要求泰女與泰國親人想辦法處理罰鍰。

執行署花蓮分署表示，泰籍女子在上月入境台灣後，未居家檢疫趴趴走，遭重罰100萬元，又因為她在居家檢疫通知書上寫下不實聯絡資訊，被裁罰1萬元，合計101萬元。4月初檢疫完成後，卻行蹤不明，考量泰女在台灣無財產，也沒有固定住居所又失聯，花蓮分署趕緊對其作出限制出境處分。

泰女本周與泰國辦事處聯繫，辦事處告知泰女要面對，於是她前往花蓮分署，承認沒錢繳百萬罰鍰，執行官要泰女聯絡泰國親人協助解決，並請她留下在台聯絡方式，以確保能找到她。