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保育類環頸雉疑自撞電桿慘遭電死釀停電 鳥友：不捨

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
台南北門傳出屬保育類環頸雉疑自撞電桿慘遭電死，鳥友們聞訊相當不捨。圖／台南市生態保育學會提供
台南北門傳出屬保育類環頸雉疑自撞電桿慘遭電死，鳥友們聞訊相當不捨。圖／台南市生態保育學會提供

台南市北門區今天清晨發生1隻屬保育類的環頸雉自撞電桿慘遭電死，一度附近停電達3小時，鳥友聞訊，都相當不捨，已報請市府保育科處理善後。

北門區玉港里陳姓住戶說，今天清晨5點多，睡夢中突聽到一聲爆炸聲，隨即停電，起床查看發現住宅旁電線桿下，躺著1隻環頸雉似乎因撞擊流血死亡，立刻報請台電公司來處理。

今上午8點多，台電公司維修時發現，該環頸雉是撞擊電線桿的融絲鏈開關造成停電，也被高壓電當場電死跌落在電線桿下。

台南市生態保育學會榮譽理事長邱仁武等人前往發現，死亡的環頸雉為雄性，懷疑是當時天色昏暗下雨而誤觸身亡，令人相當不捨。

邱仁武說，屬於保育類環頸雉，是早期台灣鄉野田間最常見鳥類之一，叫聲嘹亮鄉下的人們都叫牠「啼雞」，是台灣特有的平原雉雞，所以也有人稱牠為「台灣雉」。

他指出，目前台灣環頸雉棲地消失、農藥濫用、人類捕殺及干擾，主要是過去為了口腹之慾，引進大陸環頸雉及朝鮮高麗亞種，後因不適合台灣人口味，外來亞種便被棄養野外後與台灣原生種雜交，使得台灣純種環頸雉將面臨消失危機。

停電 北門 台電

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