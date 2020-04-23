「山水米」摻米詐欺被起訴 泉順公司：離職員工嫁禍

「山水米」泉順食品公司被控摻米賣給兩家餐飲公司賺價差；昨天被苗栗地檢署依詐欺、違反食品安全衛生管理法起訴。泉順食品公司總經理葉淑蕙表示，對於被起訴感到訝異，她認為公司沒騙人，兩家餐飲公司對於米的要求與口感非常嚴格，認為是這是離職員工的惡意栽贓。

葉淑蕙表示，公司都是按照合約程序進行，但與這兩間公司的訂單並沒有合約，僅業務私底下手寫的訂單，也並沒有限定米種，為了達到廠商品質與口感，甚至加了更高價的越光米；會被檢舉，她認為是離職員工心生不滿的惡意栽贓，離職後又嫁禍給公司；她說，2012年泉順山水米已經摔跤過一次，公司不會再犯第二次，認為司法會還給她公道。

能有今日的成就，完全是全體夥伴與小農共同堅持與維護才得以在跌倒後再重新站起！

遺憾的是2位前員工因不滿我方以有損害公司、造成企業形象重創之虞予以解雇而心生不滿。在短短十個月工作期間，利用公司對爾等的信任與授權，做出諸多背離公司理念和違法行為，更在離職後嫁禍公司，造成公司莫大傷害。

此舉不但重創山水米品牌形象，更是間接傷害了眾多默默耕耘與長期支持的夥伴與消費者。

山水米最大的資產是員工，與人共善是我們的核心理念，但絕不容忍山水米因不實指控而將多年辛苦努力成果毀於一旦。

我們相信台灣的司法，法院會還給我們一個公道！