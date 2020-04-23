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疫情衝擊工作機會減少 失聯移工越南籍夫妻自行到案

聯合報 / 記者李京昇／雲林縣即時報導
為配合政府防疫政策，移民署推出「擴大自行到案專案」鼓勵逾期外來人口主動投案。圖／雲林專勤隊提供
為配合政府防疫政策，移民署推出「擴大自行到案專案」鼓勵逾期外來人口主動投案。圖／雲林專勤隊提供

為配合政府防疫政策，移民署推出「擴大自行到案專案」鼓勵逾期外來人口主動投案，南區事務大隊雲林縣專勤隊特別前往雲林各小吃店、東南亞商店等外來人士易聚集處所，發放手冊及張貼宣傳海報，希望能透過母國語言的溫情呼籲，鼓勵逾期外來人口自行到案。

雲林縣專勤隊隊長趙志成表示，移民署擴大自行到案專案，勵身邊逾期停、居留人士到6月30日前自行到案，除免予收容外，同時還可以免除禁止入國或不予許可期間，並處法定最低額度逾期罰鍰2000元。

如專勤隊上月底受理一對都是失聯移工的越南籍夫妻自行到案，神情疲憊的夫妻倆表示，失聯期間四處打零工維生，因疫情造成工作機會大量減少，幾乎難以維生，更別說要接濟遠在越南的親人日常生活費用。

就在兩人生活陷入困頓，恰巧看到斗六火車站附近的東南亞商店，張貼著移民署製作的多國語言「擴大自行到案專案」宣傳海報，再加上同鄉朋友間口耳相傳，「不收容、不管制、低罰鍰」的專案措施。

夫妻來到專勤隊後，有專人引導到受理專區，也幫夫妻倆測量體溫、使用酒精消毒且提供口罩。夫妻倆說，以後終於不用過著躲躲藏藏日子，還要擔心自己被傳染肺炎，只要辦妥手續就可以回家。

失聯移工的越南籍夫妻，因為疫情讓工作機會減少，幾乎走頭無路的他們自行到案。圖／雲林專勤隊提供
失聯移工的越南籍夫妻，因為疫情讓工作機會減少，幾乎走頭無路的他們自行到案。圖／雲林專勤隊提供

移民署 夫妻 東南亞

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