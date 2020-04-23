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兒童口罩買不到？ 網友留言「都給當官的了」罰2000元
新冠肺炎疫情嚴峻，台南市顏姓男子今年2月4日11時10分，在永康區住處上網，於臉書社團「我住台南安南區」討論交流版的「兒童口罩真的都買不到」貼文下，留言「都給當官的了，當官的1人2盒，醫護現在1天配1個」等不實訊息，被刑事局揪出，依違反社會秩序維護法移送，台南地院新市簡易庭認顏散布謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰2000元，可上訴。
新市簡易庭指出，所謂謠言，乃指無事實根據憑空捏造、無的放矢的行為，散布的方式則不問出於口頭或文字，不以發生實害為必要。
顏所張貼的文字顯為不實，且就其文字內容看來，顏所傳達的不實訊息，將使閱覽者誤認政府機關人員以不當方法攔截、分配防疫物資，致一般社會大眾無法公平取得口罩，而心生畏懼與恐慌，足以影響社會的安寧。
案經刑事局網路巡查發現，並將案件移轉永康警分局，顏的行為應依社會秩序維護法第63條第1項第5款規定論處，依法散布謠言，足以影響公共的安寧者，可處3日以下拘留或3萬元以下罰鍰。新市簡易庭認顏散布謠言，足以影響公共安寧，處罰鍰2000元。
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