收禮金護航豪宅建案 高市建管處前副處長涉賄改判無罪

高雄市府建管處前副處長李政賢遭檢、廉查出，任內涉嫌接受建商餽贈禮金，指示下屬放水，讓「國硯」豪宅建案即便沒依照規定施作防火門、隔間，也能取得合格使用執照。一審依不違背職務收賄、公務員登載不實等罪，合計判李6年8月徒刑、褫奪公權4年；二審今天宣判，收賄部分改判無罪。

整起案件起因檢、廉接獲檢舉，追查業者進市府建管處「打點」官員，先查獲前副處長陳國雄，不久李政賢也遭搜索。檢方2015年初大動作搜索李政賢住處時，查獲大量不明紅包、鈔票，其中，16張要價4萬元的郵政禮券是來自負責「國硯」建案的建築事務所楊姓女員工，兩度以農曆春節、中秋節等理由，登門送禮金。

檢方深入追查發現，苓雅區豪宅建案「國硯」中，各戶廚房都未依規施作防火門等消防設施，國硯杜姓建案專案人員為了加速取得使用執照，在2013年5月時，只用單層板製作隔間應付消防安檢，之後，檢築師事務所員工再聯繫國硯工地負責人，暗自在竣工圖上畫上所有隔間，企圖隱瞞未依設計圖施工事實。

建管處吳姓工程員在2013年8月前往查驗，發現建案明明沒有防火門、隔間，竣工圖明顯跟變更設計圖不相符，但隔月仍在竣工勘驗審查表上登錄「合格」，公文上簽後，由李政賢核章同意，國硯順利取得使用執照。

即便楊女辯稱，因業務需求常到建管處，時常受理政賢幫忙，單純想趁佳節表達感謝才會送禮券，否認行賄。但檢方起訴認定李政賢接受建築師事務所餽贈禮金，利用職務讓國硯豪宅建案在沒設置防火門情況下，仍能取得使用執照，涉貪汙等罪嫌。

前年一審依不違背職務收賄罪、公務員登載不實罪，判李政賢應執行有期徒刑6年8月、褫奪公權4年，財產來源不明部分因證據不足獲無罪；涉行賄的楊姓女員工遭依交付賄賂罪判刑1年、褫奪公權1年。

然而，檢方、李政賢均不服判決，提起上訴。高等法院高雄分院今天上午二審宣判，李政賢涉公務員登載不實罪部分維持原判決，判刑1年2月，收賄部分撤銷改判無罪，財產來源不明部分維持無罪判決；建築師事務所楊姓女員工涉行賄也改判無罪，仍可上訴。