桃園火爆婦不配合填表朝護理師踹肚 10天就遭檢方依傷害罪起訴

新冠肺炎期間，桃園柯姓婦人看病不配合在診間外填寫防疫申請書評估表（TOCC），經蔡姓護理師規勸無效，還揚言說「我要打電話專治你這種人」，並動手拉扯、推擠，甚至出腳踹傷蔡的肚子，隨即被依傷害現行犯逮捕，桃園地檢重申對醫療暴力零容忍，10天火速偵結，依傷害罪嫌起訴柯婦。

檢方指出，柯婦（64歲）13日下午3點半到蘆竹該診所就診，因拒絕診所要求掛號前先在診間外填寫防疫申請書評估表，堅持攜帶進入診間在掛號櫃台上填寫，蔡姓護理師見柯勸阻不聽，表明這樣無法替她掛號。

未料柯心生不滿，就拿手機拍攝蔡照片，結果雙方起了口角，柯揚言說「我要打電話專治你這種人」，並動手推擠、拉扯，甚至出腳朝蔡的肚子了踹下去，造成對方腹部挫傷，轄區派出所獲報到場將柯逮捕，詢後依違反醫療法、傷害及恐嚇等罪嫌送辦。

檢方10天內火速偵結，認定柯婦出腳踹護理師肚子部分犯嫌明確，但不構成恐嚇，涉犯醫療法、傷害罪嫌，因2罪想像競合，從重依傷害罪嫌起訴。