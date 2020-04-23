桃園前女議員詐助理費257萬 法院考量非中飽私囊判緩刑

桃園縣第17屆縣議員李月琴任內利用5名人頭詐領近257萬元助理費，審理時李自白坦承，繳回全數犯罪所得；法院考量，李自稱詐得款項用來捐助社團活動、選民服務等，非全數中飽私囊，且她從政多年，曾任平鎮市長、現任社會局專委，依貪汙罪判刑2年、緩刑5年，可上訴。

檢方起訴指出，李因遞補當選桃園縣議會第17屆議員，任期為2012年5月23日至2014年12月25日，任內卻利用5名人頭，在空白聘書上簽名、代為簽名，另取得相關存摺帳戶，再出具聘書、桃園縣議會自聘公費助理遴聘異動表等，向縣議會申請補助助理費、領取春節慰勞金，共詐得257萬元。

李月琴在偵查、審理過程坦承不諱，和擔任人頭等人證詞相符，檢調也扣下相關帳冊、匯款紀錄等；李的辯護人則說，李就公費助理的報帳行為，是否屬於公務員利用職務上機會，以及李以固定員額領取助理補助後，再將費用均分其他非登記名義上助理，是否成罪，實有疑義。

法院查，桃園縣2011 年1 月1 日起準用地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例規定，議員助理的設置，是為輔助議員議事、服務民眾，因此補助議員聘用助理以分擔職責，李月琴向議會提報助理名冊申請助理費，屬於議員身分衍生的職務，其虛報、浮報確實構成利用職務詐欺。

法院認為，李月琴擔任桃園縣第17屆縣議員，依法為公務員，竟意圖為自己不法所有，利用職務上之機會向議會虛報、浮報助理名額及月薪詐領補助款，審酌其行為評價為接續犯論一罪，另其所犯利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實罪，2罪想像競合從重論以前罪。

法院考量，李月琴在偵查中自白坦承，並繳回全部256萬9516元犯罪所得，依刑法59條減刑，加上李無不良前科，審理時自稱本案詐得助理費是用來捐助社團活動、選民服務、服務處開銷，及聘請私費助理等，而部分人頭助理確實也有任職。

法院審酌李月琴將部分詐得款項充作上開用途，尚非全數中飽私囊，且李從政多年，曾於1998年至2002擔任桃園縣議員，2002年至2006年擔任平鎮市市長，目前任職桃園市社會局專委。

另審理時深表悔悟、自白坦承未耗費司法資源，依利用職務機會詐取財物罪，判李有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年，向公庫支付30萬元。