快訊

新莊挑水巷老屋遭拆 苦無文資銀行保存珍貴建材

騎吃到飽方案外送限期轉商用專案 違者5月10起直接罰

聽新聞
test
0:00 / 0:00

桃園前女議員詐助理費257萬 法院考量非中飽私囊判緩刑

聯合報 / 記者曾健祐／桃園即時報導
法院考量李審理時深表悔悟、自白坦承未耗費司法資源，依利用職務機會詐取財物罪，判李有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年，向公庫支付30萬元。記者曾健祐／攝影
法院考量李審理時深表悔悟、自白坦承未耗費司法資源，依利用職務機會詐取財物罪，判李有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年，向公庫支付30萬元。記者曾健祐／攝影

桃園縣第17屆縣議員李月琴任內利用5名人頭詐領近257萬元助理費，審理時李自白坦承，繳回全數犯罪所得；法院考量，李自稱詐得款項用來捐助社團活動、選民服務等，非全數中飽私囊，且她從政多年，曾任平鎮市長、現任社會局專委，依貪汙罪判刑2年、緩刑5年，可上訴。

檢方起訴指出，李因遞補當選桃園縣議會第17屆議員，任期為2012年5月23日至2014年12月25日，任內卻利用5名人頭，在空白聘書上簽名、代為簽名，另取得相關存摺帳戶，再出具聘書、桃園縣議會自聘公費助理遴聘異動表等，向縣議會申請補助助理費、領取春節慰勞金，共詐得257萬元。

李月琴在偵查、審理過程坦承不諱，和擔任人頭等人證詞相符，檢調也扣下相關帳冊、匯款紀錄等；李的辯護人則說，李就公費助理的報帳行為，是否屬於公務員利用職務上機會，以及李以固定員額領取助理補助後，再將費用均分其他非登記名義上助理，是否成罪，實有疑義。

法院查，桃園縣2011 年1 月1 日起準用地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例規定，議員助理的設置，是為輔助議員議事、服務民眾，因此補助議員聘用助理以分擔職責，李月琴向議會提報助理名冊申請助理費，屬於議員身分衍生的職務，其虛報、浮報確實構成利用職務詐欺

法院認為，李月琴擔任桃園縣第17屆縣議員，依法為公務員，竟意圖為自己不法所有，利用職務上之機會向議會虛報、浮報助理名額及月薪詐領補助款，審酌其行為評價為接續犯論一罪，另其所犯利用職務機會詐取財物罪、使公務員登載不實罪，2罪想像競合從重論以前罪。

法院考量，李月琴在偵查中自白坦承，並繳回全部256萬9516元犯罪所得，依刑法59條減刑，加上李無不良前科，審理時自稱本案詐得助理費是用來捐助社團活動、選民服務、服務處開銷，及聘請私費助理等，而部分人頭助理確實也有任職。

法院審酌李月琴將部分詐得款項充作上開用途，尚非全數中飽私囊，且李從政多年，曾於1998年至2002擔任桃園縣議員，2002年至2006年擔任平鎮市市長，目前任職桃園市社會局專委。

另審理時深表悔悟、自白坦承未耗費司法資源，依利用職務機會詐取財物罪，判李有期徒刑2年，褫奪公權2年，緩刑5年，向公庫支付30萬元。

公務員 詐欺 司法

延伸閱讀

拚穩健超前部署 鄭文燦：下周訂社區篩檢站SOP

違停、廟事…廣播器禁播 里長難為

疫情斷交流 桃園至善高中自製口罩套寄贈日本湘南學院

國1林口匝道又要禁左轉　新北、桃園達共識將試辦一個月

相關新聞

台南殺警案凶嫌梅文魁 判賠遺屬6人共1770萬元

台南市刑大偵查佐劉三榮與梅文魁有嫌隙，去年警察節前夕相約柳營一家練歌場談判，爭執中遭梅槍擊身亡，梅辯稱只想嚇嚇劉，曾當庭...

差很大！港銅鑼灣書店老闆潑漆案聲押 嫌犯6000元交保

前香港銅鑼灣書店老闆林榮基日前在台北市遭人潑漆，警方專案小組循線查出嫌犯身分，南下高雄市逮捕曾氏兄弟、鄭姓男子3名嫌犯，...

桃園火爆婦朝護理師踹肚 10天就遭檢方依傷害罪起訴

新冠肺炎期間，桃園柯姓婦人看病不配合在診間外填寫防疫申請書評估表（TOCC），經蔡姓護理師規勸無效，還揚言說「我要打電話...

法院裁定潑漆3嫌交保 北檢不服將提抗告

前香港銅鑼灣書店店長林榮基日前遭人潑漆，警方昨於高雄接連查獲動手潑漆的曾姓主嫌等3人，依傷害、恐嚇罪嫌移送台北地檢署，檢...

衣架打、吹風機貼臉！父虐死3歲兒母坐視 檢起訴求重判

台中市3歲王姓男童是邱姓男子、王姓女子的兒子，邱、王女二人另育有兩名子女，因二人經濟差，男童出生後就由家防中心安置，去年...

桃園前女議員詐助理費257萬 法院考量非中飽私囊判緩刑

桃園縣第17屆縣議員李月琴任內利用5名人頭詐領近257萬元助理費，審理時李自白坦承，繳回全數犯罪所得；法院考量，李自稱詐...

陳菊頻提告是要讓人害怕？ 謝寒冰：非常惡質

名嘴謝寒冰指總統府秘書長陳菊擔任高雄市長時的官邸電費兩個月12萬元、市府處理氣爆案騙災民接受代位求償，陳菊自訴謝加重誹謗...

砍下陽明公園蔣公頭像 更一審只判拘役40日

男子郭志剛2017年4月間拿菜刀、鋸條、榔頭砍下陽明公園辛亥光復樓前的蔣中正銅像，竊「頭」離去，台北市工務局公園路燈工程...

船員未居家檢疫成防疫破口？ 航港局祭出首張罰單

新冠肺炎疫情持續延燒，為避免出現防疫破口，航港局早在19日起，就發函船聯會及船代會轉知所屬業者，即日起本國籍或外國及船員...

超速被拍罰1800不夠？他回頭怒罵警妨害公務加罰1萬

嘉義縣林姓男子日前駕車行經新港鄉嘉159線公路，因超速被員警以雷達測速器拍照，林立即折返詢問員警，得知超速被拍將受罰18...

低價米混充高價米 2年賣1.4億

包裝米大廠苗栗縣泉順食品公司，二○一七年到二○一九年間被控將高價米摻低價米賣給兩家餐飲公司，共出貨一億四千多萬元，從中賺取價差；苗栗地檢署昨天依詐欺、違反食品安全衛生管理法起訴董事長李東朝、執行長蔡寵信，請法官除了判刑，也應併科罰金。

林榮基遭潑漆！北檢不排除有共犯 聲押禁見3嫌犯

前香港銅鑼灣書店店長林榮基昨天遭人潑漆，北市警方組專案小組全力偵辦，今於高雄接連查獲動手潑漆的曾姓主嫌、接應的鄭姓共犯、...

熱門新聞

19歲男駕BMW低頭撿手機 衝撞對向路邊轎車至少賠250萬

台南酒店妹酒駕撞死人 家人選擇原諒僅要3萬6000元塔位

涉摻米賣1億多元賺價差遭苗檢起訴 山水米泉順公司喊冤

基隆法拍民宅爭議 全民要找的鄰居其實是不動產估價師

只欠1萬8、房子被拍賣 「保房」總動員質疑程序不合法

新莊公車闖紅燈撞機車彈飛女大生 網罵「299又闖禍了」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。