陳菊頻提告是要讓人害怕？ 謝寒冰：非常惡質

名嘴謝寒冰指總統府秘書長陳菊擔任高雄市長時的官邸電費兩個月12萬元、市府處理氣爆案騙災民接受代位求償，陳菊自訴謝加重誹謗；台北地院認為謝的相關發言攸關公益，為可受公評之事，判無罪。陳菊上訴，台灣高等法院今辯論終結，謝批評陳菊的目的不是要告贏他，而是「糾纏」，讓大家害怕、不敢再評論，非常惡質。

陳菊自訴指出，謝寒冰在政論節目中，指陳菊擔任高雄市長時期的官邸電費，2個月花納稅人12萬元，之後被爆料電費就驟降為5、6萬元，犯加重誹謗罪。她又指控，謝在節目中還說，高雄氣爆事件善後事宜，有律師為了多拿錢，騙災民接受代位求償計畫，以論件計酬處理訴訟案，但實際上訴訟標案都公開採購，以勞務方式發包，一次性處理，認為謝也犯加重誹謗罪。

北院認為，謝寒冰發表官邸電費過高言論前，同一議題多次在新聞上出現或被評論，有監察院調查報告、新聞資料為證，且謝後來稱電費有下降，已衡平言論，基於政府提倡節能減碳及全世界對二氧化碳排放量的高關注程度，評論官邸電費具公益性。至於高雄氣爆案部分，法官認為，謝所陳述涉及市政業務，也是可受公評之事，陳菊曾任高雄市市長，現為總統府秘書長，她的作為與國家政治息息相關，謝就國人關注議題所為評論，難以認定損毀陳菊的名譽。

陳菊上訴，她今天委託告訴代理人出庭，強調一審判決有違誤，希望高院判謝寒冰有罪。謝今說，陳菊官邸的電費在經過揭露後腰斬，他也很好奇如果是電器老舊才讓電費居高不下，那「換了什麼？」能如此節約電費？這應該是與公共利益有關的事件。

謝寒冰在辯論終結後表示，自己的父母都是公務員，從小就被要求不能浪費資源，且公務員薪水低，大家都辛辛苦苦地過活，但反觀陳菊卻不斷浪費公帑，在被評論後還濫用司法資源，即便敗訴也一直上訴。

謝質疑，陳菊的做法難道是中華民國首長的表率嗎？他認為沒有人關心這件事，但陳菊的動機也不是為了自己名譽清白，只是要不斷「糾纏、糾纏、再糾纏」，讓所有人害怕、不敢再評論，「這是非常惡質的行為」。

民事部分，陳菊向謝寒冰求償300萬元、要求登報道歉，但台北地院也判她敗訴，案件上訴中。