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砍下陽明公園蔣公頭像 更一審只判拘役40日

聯合報 / 記者王宏舜／台北即時報導
陽明公園辛亥光復樓前的蔣中正銅像2017年4月間遭男子郭志剛砍下，高等法院更一審依毀損罪判郭拘役40日。圖／民眾提供
陽明公園辛亥光復樓前的蔣中正銅像2017年4月間遭男子郭志剛砍下，高等法院更一審依毀損罪判郭拘役40日。圖／民眾提供

男子郭志剛2017年4月間拿菜刀、鋸條、榔頭砍下陽明公園辛亥光復樓前的蔣中正銅像，竊「頭」離去，台北市工務局公園路燈工程管理處提告，高等法院更一審今改依毀損罪判郭拘役40日，得易科罰金。檢方仍得上訴。'

陽明公園辛亥光復樓前的蔣中正銅像是由日本落合國際獅子會、台北市信義國際獅子會共同捐贈，並與市府在1979年12月25日建成，翌年的陽明山花季開幕日，時任台北市長的李登輝揭幕，銅像由工務局公園路燈工程管理處維護管理。

郭志剛(69歲)不滿銅像象徵威權，2017年4月21日晚上開著小貨車上山，他頭戴安全帽，連夜鋸下蔣中正銅像的頭部，在拍完一系列的照片後，把頭像帶離。北市公園處當年5月底修復後，卻又遭破壞，警察正巧逮到郭。

郭志剛辯稱把「頭」帶走不構成犯罪，而公園處只是銅像管理機關，不是所有權人，沒因銅像損毀而有損害，主張公園處不能求償。

檢方原本依攜帶兇器竊盜罪起訴，士林地院判郭8月徒刑，二審改為6月得易科罰金之刑，但最高法院又撤銷發回。高院更一審認為郭沒有意圖為不法所有犯意，「討厭的東西怎麼會據為己有？」，改依毀損罪論罪。

因民事部分高院判郭志剛須賠償5萬5千元確定，高院更一審認為銅像只是公共財物，不是公務員職掌之物，再參考銅像修復金額，改判他拘役40日。

郭為台灣建國工程隊成員，2017年間也翻進台北市立中正高中，用鋸子砍下蔣中正塑像頭部，帶至立法院旁的雜物堆棄置。

北市 蔣中正 修復

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