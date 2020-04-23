法院裁定潑漆3嫌交保 北檢不服將提抗告

前香港銅鑼灣書店店長林榮基日前遭人潑漆，警方昨於高雄接連查獲動手潑漆的曾姓主嫌等3人，依傷害、恐嚇罪嫌移送台北地檢署，檢察官複訊後認為有共犯、證人尚未到案，有串滅證及反覆實施之虞，向法院聲押禁見3人。台北地院裁定以6000元至2萬元不等金額交保，檢方將提抗告。

林榮基前日9時在台北市中山區一家咖啡廳吃早餐，突遭一名男子潑紅漆，林嚇的跳開，店家也立刻報警。

警方調查，有3嫌涉案，分別負責潑漆、把風及接應；曾姓主嫌犯案後鑽進巷弄與鄭姓共犯會合，共搭計程車離開，再逃往高雄，把風的曾男胞兄則徒步離去再搭上計程車逃逸。

警方昨凌晨在高雄逮到曾姓主嫌及鄭姓共犯，曾姓主嫌的胞兄則繼續逃亡，直到昨上午於高雄旗津落網，警方帶回中山分局詢問，警詢後將3人一同移送北檢。

檢察官複訊後認為有共犯、證人尚未到案，有串滅證及反覆實施之虞，向法院聲押禁見3人。台北地院裁定曾姓主嫌以1萬元交保、接應的鄭姓共犯以2萬元交保、幫忙把風的曾男胞兄以6000元交保。檢方不服，將提抗告。