衣架打、吹風機貼臉！父虐死3歲兒母坐視 檢起訴求重判

台中市3歲王姓男童是邱姓男子、王姓女子的兒子，邱、王女二人另育有兩名子女，因二人經濟差，男童出生後就由家防中心安置，去年9月間才返家與原生家庭同住，未料邱在男童返家後，認為男童不服管教，屢次表達想回安置家庭，邱從去年10月至11月間，就以繫繩綁手腳、衣架追打、吹風機貼臉等方式，凌虐男童，男童在去年11月17日被邱、王女送醫後宣告不治，中檢今偵結，將邱、王女依家暴凌虐致死罪起訴，並建請院方從重量刑。

起訴書指出，邱姓男子（25歲）、王姓女子（42歲）育有3名子女，二人在2015年間雖辦離婚，離婚後仍同居，邱、王女是2016年11月間，生下最小的王姓男童，但因經濟狀況不佳，男童在出生後，就被社會局家防中心安置在寄養家庭，去年9月間才返家與邱、王女同住。

男童返家與邱、王女同住後，男童屢次表達想要返回寄養家庭，並有多次不服邱管教狀況，邱因而惱怒，在去年10月6日至11月17日間，做出以卡通人物「雪寶」氣球繫繩綑綁男童雙手，每次長達30分鐘至3小時，男童手腕流血才停止，另外邱也會持衣架在套房、廁所內持衣架追打男童背部、手、腳、下體等，因浴室濕滑，邱在男童閃避時，仍不斷追打，造成男童頭部撞擊洗手台、牆壁。

去年11月16日，男童又被邱在衛浴內凌虐後撞擊洗手台，已有出現失去神智、短暫休克的狀況，但邱仍不顧男童狀況，在17日又繼續在衛浴內教訓，男童又撞到洗手台後，發生進食火龍果時，失去意識而哽咽的狀況，邱不顧男童已昏倒，還拿吹風機以攝氏56度至59度的熱風，強吹男童臉部、胸部，再做CPR，男童在被邱、王女送醫時，已昏倒超過1小時，送醫後因顱內損傷出血，急救無效不治。

邱在去年18日遭檢方聲押獲准、王女5萬交保，全案今由台中地檢署偵結起訴，將二人依家暴凌虐致死罪起訴，並以二人犯罪情節重大、且犯後無悔意，建請法院加重其刑。

檢察官黃嘉生在起訴書直陳邱、王女二人「只關心自己利益」，擔心男童在被施虐期間，若將男童送醫，會被他人懷疑而遭通報家暴，而始終不帶男童外出、就醫，還禁止其他子女透露，完全斷絕男童獲得外界協助的機會，且邱、王女二人不將男童送醫就算，還持續對男童施虐，造成最後男童死亡的結果，結束「匆匆走完不應如此短暫的人生」。

檢方也指出，邱、王女二人在案發後仍為自己惡行辯解，指責是男童適應能力不好，晚上不睡覺、又哭又鬧、吵著回安置家庭、破壞東西、偷哥哥、姐姐的玩具、會自殘、自摔等理由，為自己的行為脫罪，更諷刺的是，男童被施虐期間，都沒有就醫的機會，反而王女已外出就醫多次，顯然完全漠視男童的死活。