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台南殺警案凶嫌梅文魁 判賠遺屬6人共1770萬元

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
台南殺警凶嫌梅文魁對劉父等人請求的扶養費及精神慰撫金沒有意見，表示無經濟能力給付。梅現在仍羈押中，名下無任何不動產及股票。圖／本報資料照
台南殺警凶嫌梅文魁對劉父等人請求的扶養費及精神慰撫金沒有意見，表示無經濟能力給付。梅現在仍羈押中，名下無任何不動產及股票。圖／本報資料照

台南市刑大偵查佐劉三榮與梅文魁有嫌隙，去年警察節前夕相約柳營一家練歌場談判，爭執中遭梅槍擊身亡，梅辯稱只想嚇嚇劉，曾當庭向劉的遺孀及父母鞠躬致歉遭拒，一審依殺人及非法持槍械應執行19年2月，上訴二審。台南地院民事庭審理後，認梅應賠償劉父母、遺孀及3子共1770萬多元，可上訴。

案發後，劉父等人對梅提起刑事附帶民事賠償，依被害人保護協會等建議，包括劉父母、遺孀及3子共6人，包括精神慰撫金、殯葬費、扶養費及醫療費等，其中，精神慰撫金部分劉妻求償500萬元，劉父等人則是300萬，總計提出2466萬多元。

然而，梅同意賠償劉父支付殯葬費30萬7650元、醫療費620元，並對劉父等人請求的扶養費及精神慰撫金沒有意見，但無經濟能力給付。梅現在仍羈押中，名下無任何不動產及股票。

民事庭認為，劉父母原可受劉三榮扶養而安享晚年平靜無憂的生活，卻遭此白髮人送黑髮人的驟變，心痛不捨、哀痛逾恆；另劉妻突面臨獨立支撐家庭生計，及照護扶養子女的重擔，心情的悲慟與焦灼，面對未來的惶惑、茫然；另劉的3名兒子，其中2子僅就讀小學、幼稚園階段，正需父親關懷照顧，卻突逢遽變而頓失依靠，實難彌補父親於其成長過程缺席的遺憾。

法院審酌，認劉父母及妻子請求梅給付精神慰撫金以各200萬元、3子各150萬元較為適當，另院方換算劉父母、2子扶養費，加上殯葬費及醫療費，合計1770萬多元。

警察 槍擊

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