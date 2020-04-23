台南殺警案凶嫌梅文魁 判賠遺屬6人共1770萬元

台南市刑大偵查佐劉三榮與梅文魁有嫌隙，去年警察節前夕相約柳營一家練歌場談判，爭執中遭梅槍擊身亡，梅辯稱只想嚇嚇劉，曾當庭向劉的遺孀及父母鞠躬致歉遭拒，一審依殺人及非法持槍械應執行19年2月，上訴二審。台南地院民事庭審理後，認梅應賠償劉父母、遺孀及3子共1770萬多元，可上訴。

案發後，劉父等人對梅提起刑事附帶民事賠償，依被害人保護協會等建議，包括劉父母、遺孀及3子共6人，包括精神慰撫金、殯葬費、扶養費及醫療費等，其中，精神慰撫金部分劉妻求償500萬元，劉父等人則是300萬，總計提出2466萬多元。

然而，梅同意賠償劉父支付殯葬費30萬7650元、醫療費620元，並對劉父等人請求的扶養費及精神慰撫金沒有意見，但無經濟能力給付。梅現在仍羈押中，名下無任何不動產及股票。

民事庭認為，劉父母原可受劉三榮扶養而安享晚年平靜無憂的生活，卻遭此白髮人送黑髮人的驟變，心痛不捨、哀痛逾恆；另劉妻突面臨獨立支撐家庭生計，及照護扶養子女的重擔，心情的悲慟與焦灼，面對未來的惶惑、茫然；另劉的3名兒子，其中2子僅就讀小學、幼稚園階段，正需父親關懷照顧，卻突逢遽變而頓失依靠，實難彌補父親於其成長過程缺席的遺憾。

法院審酌，認劉父母及妻子請求梅給付精神慰撫金以各200萬元、3子各150萬元較為適當，另院方換算劉父母、2子扶養費，加上殯葬費及醫療費，合計1770萬多元。