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超速被拍罰1800不夠？他回頭怒罵警妨害公務加罰1萬

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
警方常在易肇事路段以雷達測速器拍照、取締違規，提醒用路人勿超速駕駛（示意圖、非本案當事員警）。記者卜敏正／翻攝
警方常在易肇事路段以雷達測速器拍照、取締違規，提醒用路人勿超速駕駛（示意圖、非本案當事員警）。記者卜敏正／翻攝

嘉義縣林姓男子日前駕車行經新港鄉嘉159線公路，因超速被員警以雷達測速器拍照，林立即折返詢問員警，得知超速被拍將受罰1800元，竟以三字經辱罵員警，被依妨害公務當場逮捕移送法辦，法院以簡易判決處拘役10天得易科罰金1天1000元，10天罰金共1萬元。

判決書指出，26歲林姓男子上月14日晚間11時許，駕駛自小貨車以時速94公里速度，行經限速60公里、新港鄉嘉159縣道8.7公里路段，發現路旁閃光，疑似被測速拍照的閃光燈，立刻調頭折返，詢問在警車旁員警，是否已被雷達測速拍照，員警也告知他超速被拍。

林姓男子確認因超速被拍照，可能被罰1800元，就坐在小貨車內丶搖下車窗，對著民雄分局月眉派出所長張家榮及執勤員警怒罵「太誇張了丶幹OO」， 隨即被張家榮及員警依照妨害公務現行犯，當場逮捕帶回偵訊。

檢警偵訊時，林男坦承因情緒太激動丶一時氣憤辱罵員警，檢察官偵查終結申請簡易判決，嘉義地院判處林男因妨害公務處拘役10日，得易科罰金新臺幣1000元折算1日。

妨害公務 測速 嘉義

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