老翁開車失控墜橋身亡 家屬求國賠453萬法院判敗訴

台北市華中橋3年前進行人行道拓寬工程，未料七旬簡姓老翁凌晨2點半開車失控衝入施工區，墜落橋下送醫仍身亡；家屬認為，工程未依規定設置護欄、警示燈，有所疏失，向台北市政府工務局新建工程處請求國家賠償，台北地方法院認為，簡翁服用安眠藥嗜睡才發生意外，和工程無關，判決家屬敗訴，可上訴。

家屬提告主張，簡翁2017年3月8日凌晨2點半開車行經華中橋，當時華中橋正在進行拓寬工程，未料簡翁和機車騎士擦撞後，衝入施工區，連人帶車翻落橋下，送醫急救仍宣告不治。家屬認為，工程為依規定設置H型鋼護欄，也沒有設置警示燈，縱使有警示燈也沒有運轉，導致簡翁無法辨識路況，請求國賠喪葬費、精神慰撫金等453萬餘元。

台北市政府工務局新建工程處抗辯，簡翁在事故前曾服用安眠藥物而嗜睡，才導致未注意車前狀況而駕駛失控身亡，和路段是否有缺失等無因果關係，且該路段工程均符合規定，盼駁回家屬請求。

法官認為，依照檢方偵查結果，認為簡翁患有高血壓，服藥之後有失眠副作用，簡翁尿液中也驗出高濃度安眠藥成分，認為簡翁服藥後已無法安全駕駛卻開車上路是事故主因，和工程是否有疏失、市府是否怠於監督等無關，判家屬敗訴。